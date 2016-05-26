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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9211921292139214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:36

Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:42

  Investor_K написав:Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!

пасиб
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлень: 5035
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:03

  Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?

В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.
Citizen_D
 
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