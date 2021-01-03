RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9211921292139214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:36

Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:42

  Investor_K написав:Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!

пасиб
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5034
З нами з: 03.12.14
Подякував: 781 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:03

  Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?

В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.
Citizen_D
 
Повідомлень: 23
З нами з: 14.03.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:20

  mustbe написав:Алла опять отличилась, поднакакала под йолочку.
Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт.
При этом - Алла накосячила трижды, писал уже об этом, не буду повторять.
Алла свои фейлы не признала, типа так и должно быть.
Ну, раз косяки считаются нормой - не стали настаивать, проехали.

По новому вайту сразу перешли на пуши и купили 10 морковок навсякслуч.
Сегодня - побрили на 25грн за Альфа-чек.
В сенсе светится, что пуши отключены.
Ну и как доказать, что пуши включались ? Правильно - никак.

Просто зла не хатает на этих урюков

Всех (кроме Аллы) - с наступающим ! )

Добрый день. Написала в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:21

  clientage написав:
  mustbe написав:Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт.

Так за месяц, в котором была оформлена карта плата не применяется, только начиная со второго месяца! Тут шото не тооо.
Требуйте отстоя пены и плюшек :)

Добрый день. Плата за АЧ применяется, не берется плата за Пакет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:26

  Lost написав:Alfa_Bank аналогичная ситуация, у супруги вчера не пришло предложение на рассрочку, прошу помочь, посмотрите ЛС пожалуйста ;)

Добрый день. Ответила.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:27

  DjPavel написав:
  Alfa_Bank написав:Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.

Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.

Добрый день. Такая возможность рассматривается.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:29

  Kalgan написав:Вітаю всіх форумчан і нашу найкращу оф. представницю з новим 2021 роком !

Дякую! Зі святами!
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:38

  Investor_K написав:Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!

Добрый день. Спасибо. С праздниками!
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:39

  Citizen_D написав:
  Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?

В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.

Добрый день. Сберегательный закрывается также через веб-версию МАБ.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9841
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9211921292139214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Фантом і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19015 2683205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 08:22
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4521, 4522, 4523
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45226 5546203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 08:22
Spring
Піреус Банк МКБ 1 ... 132, 133, 134
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1335 356295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 08:14
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92140)
04.01.2021 08:39
Рынок ОВГЗ (1732)
04.01.2021 07:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.