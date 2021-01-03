DjPavel написав:

Alfa_Bank написав: Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений. Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.

Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.