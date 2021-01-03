Investor_K написав:Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
пасиб
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?
В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.
mustbe написав:Алла опять отличилась, поднакакала под йолочку. Подопечный зашёл в Аллу в этом месяце, открыл Вайт. При этом - Алла накосячила трижды, писал уже об этом, не буду повторять. Алла свои фейлы не признала, типа так и должно быть. Ну, раз косяки считаются нормой - не стали настаивать, проехали.
По новому вайту сразу перешли на пуши и купили 10 морковок навсякслуч. Сегодня - побрили на 25грн за Альфа-чек. В сенсе светится, что пуши отключены. Ну и как доказать, что пуши включались ? Правильно - никак.
Alfa_Bank написав:Чат так же может отвечать не так оперативно, как хотелось бы из-за большого кол-ва обращений.
Я понимаю, но мне кажется работу чата можно было бы сделать более интерактивной. Сейчас когда ты задаешь вопрос, ничего не происходит и ты можешь прождать как 30 минут в ожидании ответа, так и 3 минуты. Если сейчас все операторы заняты, было бы хорошо, если бы я как пользователь получал сообщение о том, что сейчас все операторы чата заняты и ориентировочное время ожидания ХХ минут. Или, "мы ориентировочно сможет вам ответить в течении ХХ минут из-за большого количества обращений". Сейчас ничего такого нет, нет обратной связи для пользователя. В итоге, ваш пользователь пребывает в неведении.
Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?
В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.
Добрый день. Сберегательный закрывается также через веб-версию МАБ.