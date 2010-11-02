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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9212921392149215

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, с праздником! Всех благ :)

1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.

2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.

Спасибо)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:00

  MASolomko написав:Alfa_Bank, с праздником! Всех благ :)

1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.

2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.

Спасибо)

Добрый день. Взаимно.
1. Уточняю. Отпишусь.
2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной. Долга нет, никаких списаний не было.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:59

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной.
Если я правильно замечал, то 31 декабря после 19 часов должна была обновиться дата РД и выставиться сумма к погашению. Правильно же?

Де-факто, эта информация обновилась только 2 января, т. к. утром 3 января уже наблюдал как положено следующую дату РД.

  Alfa_Bank написав:Долга нет, никаких списаний не было.
Опыта мало, поэтому решил к РД на НГ подготовиться заранее и закинул 3 копейки для оплаты комиссии по акционной рассрочке. Хотя рассрочка активировалась уже в декабре после РД, но всё равно решил не делать нервы :)
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MASolomko
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