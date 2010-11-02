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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24
Alfa_Bank, с праздником! Всех благ
1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.
2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.
Спасибо)
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:00
MASolomko написав:
Alfa_Bank, с праздником! Всех благ
1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.
2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.
Спасибо)
Добрый день. Взаимно.
1. Уточняю. Отпишусь.
2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной. Долга нет, никаких списаний не было.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:59
Alfa_Bank написав:
2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной.
Если я правильно замечал, то 31 декабря после 19 часов должна была обновиться дата РД и выставиться сумма к погашению. Правильно же?
Де-факто, эта информация обновилась только 2 января, т. к. утром 3 января уже наблюдал как положено следующую дату РД.
Alfa_Bank написав:
Долга нет, никаких списаний не было.
Опыта мало, поэтому решил к РД на НГ подготовиться заранее и закинул 3 копейки для оплаты комиссии по акционной рассрочке. Хотя рассрочка активировалась уже в декабре после РД, но всё равно решил не делать нервы
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MASolomko
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