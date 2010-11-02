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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9212921392149215

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, с праздником! Всех благ :)

1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.

2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.

Спасибо)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:00

  MASolomko написав:Alfa_Bank, с праздником! Всех благ :)

1 По карте RED задвоились операции оплаты проезда за 30 декабря — 7 операций нарисовало, 3 из них лишние. Проверьте этот момент.

2 По карте Максимум РД 2 число — вот 2 числа РД и прошло. А по идее должно оно быть 31 декабря. Разъясните и это.

Спасибо)

Добрый день. Взаимно.
1. Уточняю. Отпишусь.
2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной. Долга нет, никаких списаний не было.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:59

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной.
Если я правильно замечал, то 31 декабря после 19 часов должна была обновиться дата РД и выставиться сумма к погашению. Правильно же?

Де-факто, эта информация обновилась только 2 января, т. к. утром 3 января уже наблюдал как положено следующую дату РД.

  Alfa_Bank написав:Долга нет, никаких списаний не было.
Опыта мало, поэтому решил к РД на НГ подготовиться заранее и закинул 3 копейки для оплаты комиссии по акционной рассрочке. Хотя рассрочка активировалась уже в декабре после РД, но всё равно решил не делать нервы :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:04

повернули комісію 60 грн

  clientage написав:
  maxprofit написав:Колеги, така ситуація.
Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень.
Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?

РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек
Вот 31 дек нуна было все погасить, все активировать

Уважно продивився виписку та виявив, що та розстрочка активувалася ще зранку 31 грудня. Все інше я загасив ще 30-го. Написав у чат в мобілі - прийняли заявку на аналіз ситуації. Сьогодні повернули 60 грн. на карту:"04.01.202Виплата відповідно Програми ''Ми Вам віримо" на карт рах" .
Так що о перевірте виписку на предмет зайвих списань, колеги-власники Максимки.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:21

  idealstorm написав:
  uaprofi написав:
  idealstorm написав:У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах.
Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?


какраз на мой взгляд лучше использовать валютную будет одна конвертация BYN-USD причём скорей всего по курсу МПС, и мзда аллы 1%.
но окончательно сумма определится на дату проводки по счёту


Чистый курс МПС для BYN-USD и списание в валюте карты (USD) - без конверта.
Как по мне, то Алла тут остаётся без мзды.


Докладываю:
сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD
Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%)
Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного.
Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:42

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Будет только факт списания.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:52

  Citizen_D написав:
  Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?

В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.

Так надо было мабе в доступных сервисах по вкладу нажать на опцию закрыть вклад и всё
Кассандра
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