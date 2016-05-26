Alfa_Bank написав:2. РД была перенесена на 31.12, т.к. 2.01 - выходной.
Если я правильно замечал, то 31 декабря после 19 часов должна была обновиться дата РД и выставиться сумма к погашению. Правильно же?
Де-факто, эта информация обновилась только 2 января, т. к. утром 3 января уже наблюдал как положено следующую дату РД.
Alfa_Bank написав:Долга нет, никаких списаний не было.
Опыта мало, поэтому решил к РД на НГ подготовиться заранее и закинул 3 копейки для оплаты комиссии по акционной рассрочке. Хотя рассрочка активировалась уже в декабре после РД, но всё равно решил не делать нервы
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maxprofit написав:Колеги, така ситуація. Карта Максимум. РД 3 січня. Сьогодні вночі провели розрахунок розстрочек та впаяли 60 грн абонки через те, що одна розстрочка не активувалася на той час. Дана розстрочка активувалася сьогодні вдень. Чи правильно ала вжарила, чи то збій якійсь, бо РД, все ж таки , 3 числа ?
РД в нерабочий дн. переносится НАЗАД на рабочий, т.е. в вашем случае на 31 дек Вот 31 дек нуна было все погасить, все активировать
Уважно продивився виписку та виявив, що та розстрочка активувалася ще зранку 31 грудня. Все інше я загасив ще 30-го. Написав у чат в мобілі - прийняли заявку на аналіз ситуації. Сьогодні повернули 60 грн. на карту:"04.01.202Виплата відповідно Програми ''Ми Вам віримо" на карт рах" . Так що о перевірте виписку на предмет зайвих списань, колеги-власники Максимки.
idealstorm написав:У меня есть дебетка в гривнах MC, кредитка VISA и дебетка VISA в долларах. Я так понимаю, валютную лучше не использовать - будет тройной конверт BYN-USD-UAH-USD?
какраз на мой взгляд лучше использовать валютную будет одна конвертация BYN-USD причём скорей всего по курсу МПС, и мзда аллы 1%. но окончательно сумма определится на дату проводки по счёту
Чистый курс МПС для BYN-USD и списание в валюте карты (USD) - без конверта. Как по мне, то Алла тут остаётся без мзды.
Докладываю: сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%) Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного. Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Кассандра написав:Citizen_D почему не получится? Всё спокойно можно сделать в мабе, и закрыть сбер, но только в рабочее время, и слить с него всё, оставив неснижаемый остаток в 100 грн. Зачем нужны сотрудники отделения?
В ноль самому не получается. Закрывал через сотрудников банка. До 100, конечно, без проблем.
Так надо было мабе в доступных сервисах по вкладу нажать на опцию закрыть вклад и всё
Уважаемая Alfa_Bank, проконсультируйте, пожалуйста. Как сменить финансовый номер телефона, привязанный к дополнительной дебетовой карте, оформленной на другого человека. К основной карте и к дополнительной изначально привязаны разные номера телефонов (номера владельцев карт). Благодарю.
Oльga1 написав:Уважаемая Alfa_Bank, проконсультируйте, пожалуйста. Как сменить финансовый номер телефона, привязанный к дополнительной дебетовой карте, оформленной на другого человека. К основной карте и к дополнительной изначально привязаны разные номера телефонов (номера владельцев карт). Благодарю.