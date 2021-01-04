Oльga1 написав:Уважаемая Alfa_Bank, проконсультируйте, пожалуйста. Как сменить финансовый номер телефона, привязанный к дополнительной дебетовой карте, оформленной на другого человека. К основной карте и к дополнительной изначально привязаны разные номера телефонов (номера владельцев карт). Благодарю.
Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank” 30Для кредитних карток: 30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.
Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?
mephala написав:Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank” 30Для кредитних карток: 30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.
Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?
Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2.
В 2020 році річну плату за пакет "Старий Блек" було стягнуто 30 квітня. Цього року аби перейти на "Новий Блек" та уникнути сплати 200 гривень за річне обслуговування старого, необхідно оформити перехід до 31 березня включно. Вірно?
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi написав:В 2020 році річну плату за пакет "Старий Блек" було стягнуто 30 квітня. Цього року аби перейти на "Новий Блек" та уникнути сплати 200 гривень за річне обслуговування старого, необхідно оформити перехід до 31 березня включно. Вірно?
Доброго дня. Потрібно, щоб на момент списання плати вже діяв новий тариф. Плата списується в останній робочий день місяця, в якому подана заявка на картку (квітень у вас). Перехід на новий тариф відбувається протягом доби після отримання та активації нової картки. Тобто, вам в квітні (краще максимум за тиждень до закінчення місяця) отримати та активувати нову картку.
mephala написав:Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank” 30Для кредитних карток: 30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.
Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?
Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2.
Если это так то почему войдя в МАБ, затем в Комфорт, нажал кнопку Поповнити, выбрал источником карту Эко-Максимум, ввел сумму и банк содрал с меня 20 грн комиса? Банк то честно написал что сдерет мзду - но что за трактовки тарифов???