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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9213921492159216

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09

  Oльga1 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Уважаемая Alfa_Bank, проконсультируйте, пожалуйста.
Как сменить финансовый номер телефона, привязанный к дополнительной дебетовой карте, оформленной на другого человека. К основной карте и к дополнительной изначально привязаны разные номера телефонов (номера владельцев карт).
Благодарю.

Добрый день. Можно так:
Изменить номер мобильного телефона для смс по карте в цифровом банке Sense SuperApp
Изменить номер мобильного телефона для смс по операциям по карте через мобильный банк Alfa-Mobile

Спасибо большое.
А через банкомат Альфа-Банка в нашем случае можно? В отделении?

Можно попробовать, но поскольку это доп.карта может не быть такой функции. Выбираете в меню функцию "смс-инфо": Изменить номер мобильного телефона через банкомат Альфа-Банка. И в отделении можно, а также в КЦ. Но быстрее и удобнее через приложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:44

Re: Альфа-Банк

ОфПреду.
Картой РЭД я еще ни разу нигде не пользовался. На ней появилось два списания денег.
Судя по всему комфорт пополнило с карты РЭД хотя я пополнял комфорт с ощадного депозита
Что за прикол?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:23

Re: Альфа-Банк

Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:

Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”
30Для кредитних карток:
30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.

Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:23

  mephala написав:Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:

Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”
30Для кредитних карток:
30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.

Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?

Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:32

В 2020 році річну плату за пакет "Старий Блек" було стягнуто 30 квітня. Цього року аби перейти на "Новий Блек" та уникнути сплати 200 гривень за річне обслуговування старого, необхідно оформити перехід до 31 березня включно. Вірно?
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:42

  Solar_simfi написав:В 2020 році річну плату за пакет "Старий Блек" було стягнуто 30 квітня. Цього року аби перейти на "Новий Блек" та уникнути сплати 200 гривень за річне обслуговування старого, необхідно оформити перехід до 31 березня включно. Вірно?

Доброго дня. Потрібно, щоб на момент списання плати вже діяв новий тариф. Плата списується в останній робочий день місяця, в якому подана заявка на картку (квітень у вас). Перехід на новий тариф відбувається протягом доби після отримання та активації нової картки. Тобто, вам в квітні (краще максимум за тиждень до закінчення місяця) отримати та активувати нову картку.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:

Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”
30Для кредитних карток:
30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.

Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?

Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2.


Если это так то почему войдя в МАБ, затем в Комфорт, нажал кнопку Поповнити, выбрал источником карту Эко-Максимум, ввел сумму и банк содрал с меня 20 грн комиса? Банк то честно написал что сдерет мзду - но что за трактовки тарифов???
mephala
 
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