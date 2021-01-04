Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

Alfa_Bank написав: mephala написав: Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:



Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”

30Для кредитних карток:

30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.



Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту? Еще один вопрос - у вас по карте Эко-Максимум есть пункт:Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Alfa-bank”30Для кредитних карток:30.1-На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), від суми операції - 4 % min 20 грн.Что имеется ввиду под этим пунктом? "переказ коштів" это СЕП или перекидка с карты на карту?

Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2. Это платежи по реквизитам из меню "Платежи и переводы" подраздел "Платежи и переводы" кроме п.32.2.

Если это так то почему войдя в МАБ, затем в Комфорт, нажал кнопку Поповнити, выбрал источником карту Эко-Максимум, ввел сумму и банк содрал с меня 20 грн комиса? Банк то честно написал что сдерет мзду - но что за трактовки тарифов???ЗЫсмски с деталями операции и кодом подтверждения кстати не было - деньги сразу пошли с карты на карту. И кстати судя по тому что операция уже провелась - деньги идут со счета на счет а не с карты на карту. Как клиент не искушенный во всех этих нюансах должен понимать все это? В меню же пишет что пополнение с КАРТЫ - а тариф применяется как пополнение со счета и регламент применяется перевода между счетами.ЗЗЫВ мобайле хоть выбираешь как пополнится - со счета или с карты.Но это ни к чему не приводит - даже если выбираешь пополниться с карты украинского банка и вводишь карту Эко-Максимум руками что бы пошло с карты на карту а не с счета на счет - все равно хочет мзду. Весело с Аллой