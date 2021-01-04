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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9214921592169217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:32

  mephala написав:ОфПреду

Я вас не даром сначала вас спросил к чему относится п.п.31.1.
и вы ответили что это относится к платежам по реквизитам. и даже уточнили к каким документам из какого меню относится.
То что с меня сняло 4% мин 20 грн. я это понял - но это не поясняет почему снимает этот комис если в меню там где я делал перекидку денег нигде и слова нет про то что это платеж по реквизитам. Написали бы хоть что это пополнение со счета а не с карты.

ну и также было бы интересно услышать ответ почему в мобайле когда явно выбираешь пополниться с карты украинского банка, руками вводишь номер карты, срок и свв (карта альфы) то банк применяет тариф платежа по реквизитам которые я вообще нигде не ввожу.

Это меню для пополнения с карты другого банка (не АБ), если вы вводите реквизиты нашей карты, система их проверяет и перебрасывает на форму пополнения с карт АБ.
4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:49

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду

Я вас не даром сначала вас спросил к чему относится п.п.31.1.
и вы ответили что это относится к платежам по реквизитам. и даже уточнили к каким документам из какого меню относится.
То что с меня сняло 4% мин 20 грн. я это понял - но это не поясняет почему снимает этот комис если в меню там где я делал перекидку денег нигде и слова нет про то что это платеж по реквизитам. Написали бы хоть что это пополнение со счета а не с карты.

ну и также было бы интересно услышать ответ почему в мобайле когда явно выбираешь пополниться с карты украинского банка, руками вводишь номер карты, срок и свв (карта альфы) то банк применяет тариф платежа по реквизитам которые я вообще нигде не ввожу.

Это меню для пополнения с карты другого банка (не АБ), если вы вводите реквизиты нашей карты, система их проверяет и перебрасывает на форму пополнения с карт АБ.
4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт.


Может где то там в недрах смузистов форма и меняется - но на экране у клиента ничего не меняется. Вверху как писало "Переказ з картки на картку" так и продолжает писать. Что не совсем правильно - писать одно а тарифы применять по другому.

"4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт" - имеется ввиду платеж по реквизитам? но где в меню которое я был приводил написано что это платеж по реквизитам? Суть ведь именно в этом - банк не корректно дает информацию клиенту из названия пунктов меню.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:59

  mephala написав:Может где то там в недрах смузистов форма и меняется - но на экране у клиента ничего не меняется. Вверху как писало "Переказ з картки на картку" так и продолжает писать. Что не совсем правильно - писать одно а тарифы применять по другому.

"4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт" - имеется ввиду платеж по реквизитам? но где в меню которое я был приводил написано что это платеж по реквизитам? Суть ведь именно в этом - банк не корректно дает информацию клиенту из названия пунктов меню.


Комиссия сервиса для КК будет применена, т.к. операцию вы делаете с его помощью и переводите с нашей карты сумму. Если использовать "пополнить картой другого банка", ввести реквизиты карты АБ и сумму платежа, внизу вы увидите сумму комиссии (4% мин.20 грн.).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9849
З нами з: 18.02.13
Подякував: 97 раз.
Подякували: 897 раз.
 
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  #<1 ... 9214921592169217
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