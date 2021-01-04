mephala написав:

ОфПредуЯ вас не даром сначала вас спросил к чему относится п.п.31.1.и вы ответили что это относится к платежам по реквизитам. и даже уточнили к каким документам из какого меню относится.То что с меня сняло 4% мин 20 грн. я это понял - но это не поясняет почему снимает этот комис если в меню там где я делал перекидку денег нигде и слова нет про то что это платеж по реквизитам. Написали бы хоть что это пополнение со счета а не с карты.ну и также было бы интересно услышать ответ почему в мобайле когда явно выбираешь пополниться с карты украинского банка, руками вводишь номер карты, срок и свв (карта альфы) то банк применяет тариф платежа по реквизитам которые я вообще нигде не ввожу.