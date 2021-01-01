Я вас не даром сначала вас спросил к чему относится п.п.31.1. и вы ответили что это относится к платежам по реквизитам. и даже уточнили к каким документам из какого меню относится. То что с меня сняло 4% мин 20 грн. я это понял - но это не поясняет почему снимает этот комис если в меню там где я делал перекидку денег нигде и слова нет про то что это платеж по реквизитам. Написали бы хоть что это пополнение со счета а не с карты.
ну и также было бы интересно услышать ответ почему в мобайле когда явно выбираешь пополниться с карты украинского банка, руками вводишь номер карты, срок и свв (карта альфы) то банк применяет тариф платежа по реквизитам которые я вообще нигде не ввожу.
Это меню для пополнения с карты другого банка (не АБ), если вы вводите реквизиты нашей карты, система их проверяет и перебрасывает на форму пополнения с карт АБ. 4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт.
Я вас не даром сначала вас спросил к чему относится п.п.31.1. и вы ответили что это относится к платежам по реквизитам. и даже уточнили к каким документам из какого меню относится. То что с меня сняло 4% мин 20 грн. я это понял - но это не поясняет почему снимает этот комис если в меню там где я делал перекидку денег нигде и слова нет про то что это платеж по реквизитам. Написали бы хоть что это пополнение со счета а не с карты.
ну и также было бы интересно услышать ответ почему в мобайле когда явно выбираешь пополниться с карты украинского банка, руками вводишь номер карты, срок и свв (карта альфы) то банк применяет тариф платежа по реквизитам которые я вообще нигде не ввожу.
Это меню для пополнения с карты другого банка (не АБ), если вы вводите реквизиты нашей карты, система их проверяет и перебрасывает на форму пополнения с карт АБ. 4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт.
Может где то там в недрах смузистов форма и меняется - но на экране у клиента ничего не меняется. Вверху как писало "Переказ з картки на картку" так и продолжает писать. Что не совсем правильно - писать одно а тарифы применять по другому.
"4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт" - имеется ввиду платеж по реквизитам? но где в меню которое я был приводил написано что это платеж по реквизитам? Суть ведь именно в этом - банк не корректно дает информацию клиенту из названия пунктов меню.
mephala написав:Может где то там в недрах смузистов форма и меняется - но на экране у клиента ничего не меняется. Вверху как писало "Переказ з картки на картку" так и продолжает писать. Что не совсем правильно - писать одно а тарифы применять по другому.
"4% это комиссия банкинга за перевод, поэтому она применяется при платежах с кредитных карт" - имеется ввиду платеж по реквизитам? но где в меню которое я был приводил написано что это платеж по реквизитам? Суть ведь именно в этом - банк не корректно дает информацию клиенту из названия пунктов меню.
Комиссия сервиса для КК будет применена, т.к. операцию вы делаете с его помощью и переводите с нашей карты сумму. Если использовать "пополнить картой другого банка", ввести реквизиты карты АБ и сумму платежа, внизу вы увидите сумму комиссии (4% мин.20 грн.).
Питання по кешбеку. Книги - 20%. Для чого ви ці книги використовуєте, крім книг, звичайно )) Помітила, що багато хто радіє цьому кешбеку. А в мене вони, як назло, дуже часто, видно, тому що не користуюсь )) Що купуєте і де? Поділиться досвідом.
taya77 написав:Питання по кешбеку. Книги - 20%. Для чого ви ці книги використовуєте, крім книг, звичайно )) Помітила, що багато хто радіє цьому кешбеку. А в мене вони, як назло, дуже часто, видно, тому що не користуюсь )) Що купуєте і де? Поділиться досвідом.
Зазвичай книги читають... Від художньої літератури до професійної. І паперові книжки, і електронні, і аудіо. Професійна література взагалі дорога - брав, наприклад, на подарунок на depositbooks, по 90 євро книжка, то кешбек дуже смачний виходить. З українських магазинів - той же Якабу