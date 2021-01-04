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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48
taya77 написав:
Питання по кешбеку. Книги - 20%. Для чого ви ці книги використовуєте, крім книг, звичайно )) Помітила, що багато хто радіє цьому кешбеку. А в мене вони, як назло, дуже часто, видно, тому що не користуюсь ))
Що купуєте і де? Поділиться досвідом.
У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
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