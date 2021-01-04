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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9215921692179218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48

  taya77 написав:Питання по кешбеку. Книги - 20%. Для чого ви ці книги використовуєте, крім книг, звичайно )) Помітила, що багато хто радіє цьому кешбеку. А в мене вони, як назло, дуже часто, видно, тому що не користуюсь ))
Що купуєте і де? Поділиться досвідом.

У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
rollo
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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  #<1 ... 9215921692179218
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