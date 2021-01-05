У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48
У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:25
Re: Альфа-Банк
Ну сказали бы человеку, что основная тема в том, что товары на одном знаменитом популярном международном сайте бьются (или бились) с МСС "книги". Книгами кстати он тоже торгует в т.ч. электронными. И эту особенность некоторые использовались. Банки на подобное реагируют по разному. Моня вручную поменял настройки и вместо "книг" покупки идут как "прочее". Альфа, я так понимаю, расценивает подобное как попытка мошенничества с программой кЫшью и были случаи когда за частые "покупки книг" людей выбрасывали из программ лояльности и сторнировали все начисленные орехи (а не только за книги). Но раз тема на слуху - значит это кому-то выгодно
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:09
Re: Альфа-Банк
Вы видимо про Амазон? Ну, я отдельно не писал по поводу Амазона именно потому, что нет гарантии, какой мсс будет. Я на киндл покупал книги, и проходило как положено (на моно), а спортбанк покупку именно книги на амазоне провел как прочее. Потому ничего не писал насчет мутить что-то с Амазоном, ибо непонятно, да и сам не практиковал. В ноябре, например, у меня было 1000+ грн от Альфы вполне честно за книжки. В этом, думаю, тоже отоварюсь хорошо
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:58
Re: Альфа-Банк
Дякую всім, хто відповів про "Книги". Все, що я хотіла, я для себе з'ясувала, в тому числі і про популярний міжнародний сайт також.
"Зазвичай книги читають…" - підняло настрій. Можливо, і у мене колись буде кешбек з книжок в 1000 грн. Поки що ні, на жаль )
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