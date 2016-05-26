У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:48
У некоторых банков книги и канцтовары одно и тоже по кешбэку. Канцтовары нужны всегда.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:25
Re: Альфа-Банк
Ну сказали бы человеку, что основная тема в том, что товары на одном знаменитом популярном международном сайте бьются (или бились) с МСС "книги". Книгами кстати он тоже торгует в т.ч. электронными. И эту особенность некоторые использовались. Банки на подобное реагируют по разному. Моня вручную поменял настройки и вместо "книг" покупки идут как "прочее". Альфа, я так понимаю, расценивает подобное как попытка мошенничества с программой кЫшью и были случаи когда за частые "покупки книг" людей выбрасывали из программ лояльности и сторнировали все начисленные орехи (а не только за книги). Но раз тема на слуху - значит это кому-то выгодно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:09
Re: Альфа-Банк
Вы видимо про Амазон? Ну, я отдельно не писал по поводу Амазона именно потому, что нет гарантии, какой мсс будет. Я на киндл покупал книги, и проходило как положено (на моно), а спортбанк покупку именно книги на амазоне провел как прочее. Потому ничего не писал насчет мутить что-то с Амазоном, ибо непонятно, да и сам не практиковал. В ноябре, например, у меня было 1000+ грн от Альфы вполне честно за книжки. В этом, думаю, тоже отоварюсь хорошо
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:58
Re: Альфа-Банк
Дякую всім, хто відповів про "Книги". Все, що я хотіла, я для себе з'ясувала, в тому числі і про популярний міжнародний сайт також.
"Зазвичай книги читають…" - підняло настрій. Можливо, і у мене колись буде кешбек з книжок в 1000 грн. Поки що ні, на жаль )
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:29
Забавный банк.
Когда-то давно купил телефон с кредитом в Альфе.
Для контроля платежей тогда же установил себе мобильное приложение.
Кредит успешно закрыл, но приложение осталось.
Недавно в приложении обнаружил возможность открыть карточный пакет и вчера решил протестировать как оно работает, ну и попутно получить резервный банк для карт.
1. Заказал пакет, выбрал гривневую карту - получилось
2. Добавил валютную карту - получилось
3. Добавил гривневую карту в GPay - получилось
4. Пополнил гривневую карту переводом с другого банка - получилось
5. Перевел деньги с гривневой карты на счет в другом банке - получилось
6. Пополнил "Доходный сейф" с гривневой карты - получилось
Итог - "хорошие сапоги, надо брать"
Сегодня утром зашел в приложение и обнаружил, что остаток по гривневой карте изменился
Посмотрел выписку и обнаружил новую транзакцию - "Погашення заборгованності по картковому рахунку з Доходного сейфа"
Карта - дебетовая, карте - сутки, остаток - положительный.
Никакой информации от банка по операции - ни смс, ни пуш-сообщения.
Пожалуй на этом эксперимент буду заканчивать.
Забавный банк
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:34
Re: Альфа-Банк
Ну есть такое, именно с ДохСейфом
Объясняется тем, что счет ДохСейфа -- эт субсчет Пакетной карты, и любой неразреш. овердрафт (даж технич.) закрывается с ДохСейфа автоматом.
Юзайте сбервклад, у него и %% выше и регламент подобен Доходяге и это отдельный 2620-счет, даж пополнять СЭПом мона. Глюки там тоже бывают
А таак да, с Алкой весело
Востаннє редагувалось clientage в Сер 06 січ, 2021 10:36, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:35
Добрый день.
Пополнение было, скорее всего, по р2р. В таком случае баланс карты увеличивается онлайн и средства можно использовать (в т.ч. переводить на ДС), а по счету сумма пройдет на 2-3-й раб.день. Когда операция перевода на ДС проходит по счету раньше пополнения, возникаем "минус" и сумма с ДС возвращается для его погашения. Как альтернативу ДС можно использовать счет Сберегательный. Или дожидаться проводки пополнения.
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:08
Если в мабе нажать "Заблокировать карту" - что конкретно произойдёт ?
Что именно будет залочено, а что останется работать ?
В первую очередь интересуют входящие/исходящие п2п/сэпы.
Можно ли её потом будет легко разлочить - без гестапо и отделений ?
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:37
Добрый день. При таком блоке любая расходная операция по карте запрещена. Пополнение только по реквизитам. Заблокированную карту в МАБ клиент сам может там же разблокировать.
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