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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9216921792189219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:31

  Hella написав:Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?

Добрый день. Пока можете оставить. Но в дальнейшем планируется прекращение обслуживания старого приложения и будет необходимо перейти на новое.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35

Пакет Ультра участвует в кешью? Надо его как-то подключать?
Востаннє редагувалось freelanc в Сер 06 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35

  Hella написав:Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?


Новое тоже обычное приложение. )
Все ж дело в привычке. Привыкайте плавно к новому.
Рано или поздно останется только одно.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35

  freelanc написав:Пакет Ультра участвует в кешью?

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36

  freelanc написав:Пакет Ультра участвует в кешью? Надо его как-то подключать?
да
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:40

  Alfa_Bank написав:
  freelanc написав:Пакет Ультра участвует в кешью?

Добрый день. Да.


А КК Выгода, я так понимаю, в пролёте?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46

  idealstorm написав:
  Alfa_Bank написав:
  freelanc написав:Пакет Ультра участвует в кешью?

Добрый день. Да.


А КК Выгода, я так понимаю, в пролёте?)

Добрый день. Да. У Выгоды своя программа вознаграждений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:00

  Alfa_Bank написав:
  idealstorm написав:А КК Выгода, я так понимаю, в пролёте?)

Добрый день. Да. У Выгоды своя программа вознаграждений.


Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:12

  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений :)

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:17

  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений

Бачили очі, що купували?...
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