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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:31
Hella написав:
Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?
Добрый день. Пока можете оставить. Но в дальнейшем планируется прекращение обслуживания старого приложения и будет необходимо перейти на новое.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35
Пакет Ультра участвует в кешью? Надо его как-то подключать?
Востаннє редагувалось freelanc
в Сер 06 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35
Hella написав:
Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?
Новое тоже обычное приложение. )
Все ж дело в привычке. Привыкайте плавно к новому.
Рано или поздно останется только одно.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:35
freelanc написав:
Пакет Ультра участвует в кешью?
Добрый день. Да.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36
freelanc написав:
Пакет Ультра участвует в кешью? Надо его как-то подключать?
да
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:40
Alfa_Bank написав: freelanc написав:
Пакет Ультра участвует в кешью?
Добрый день. Да.
А КК Выгода, я так понимаю, в пролёте?)
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idealstorm
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46
idealstorm написав: Alfa_Bank написав: freelanc написав:
Пакет Ультра участвует в кешью?
Добрый день. Да.
А КК Выгода, я так понимаю, в пролёте?)
Добрый день. Да. У Выгоды своя программа вознаграждений.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:12
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:17
idealstorm написав:
Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений
Бачили очі, що купували?...
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Сер 06 січ, 2021 11:30
omb
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