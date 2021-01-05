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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9217921892199220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38

  Vorlon написав:
  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений

Бачили очі, що купували?...


Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах

- Кто возьмет билетов пачку, тот получит...
- Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию, я покупаю билеты не ради выигрыша!
- А ради чего?
- Газеты надо читать!
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01

  Alfa_Bank написав:
  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений :)

:mrgreen:


а по карте Альфа-коннект там еще круче - там тока на благотворительность баллы можно отдать, - больше не на что. Так что 1% на Эпик - это еще жир.
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