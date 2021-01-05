Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах
- Кто возьмет билетов пачку, тот получит...
- Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию, я покупаю билеты не ради выигрыша!
- А ради чего?
- Газеты надо читать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38
Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01
а по карте Альфа-коннект там еще круче - там тока на благотворительность баллы можно отдать, - больше не на что. Так что 1% на Эпик - это еще жир.
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