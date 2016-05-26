Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах
- Кто возьмет билетов пачку, тот получит...
- Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию, я покупаю билеты не ради выигрыша!
- А ради чего?
- Газеты надо читать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38
Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01
а по карте Альфа-коннект там еще круче - там тока на благотворительность баллы можно отдать, - больше не на что. Так что 1% на Эпик - это еще жир.
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:44
Re: Альфа-Банк
Подскажите как пополнить чужую карту, что бы провелось по счету сегодня? Есть номер карты, номера счета нет. Банкомат? Сумма 3900, карта кредитная.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:08
Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки:
При поповненні в операційний час кошти зараховуються в режимі off-line:
- до 18:45 робочого дня – кошти зараховуватимуться кожні 15 хв., починаючи з 9:00 до 18:45 включно;
- після 18:45 робочого дня та/або в неробочий банківський день – кошти зараховуються на рахунок в перший робочий день.
Кеш-Ин.
Т.е. НЕ вставляя карту в АТМ просто вводите номер карты для погашения и вносите наличку.
ПС. Попробуйте узнать номер картсчета по карте в Чате. И тогда можно через онлайн-СЭП в вэб-МАБе между клиентами Альфы замутить пополняху до 19:00
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:27
Программа кешью
Хочу высказаться по поводу Программы кешью. Вот и мое время «настало» - меня заблокировали. Не я первая, не я последняя, надо полагать, переживу, не ради этого там счет держу. Для «проформы» написала в «наивысшую инстанцию», на «всемогущий адрес» sos@alfabank.kiev.ua, так и то соизволили ответить только после «волшебного пенделя» от оф. представителя. Ответ: Не пущать. Навсегда. Обжалованию не подлежит. Расстрел на месте. Ну, т.е. «Вы можете и дальше активно пользоваться картой и остальными услугами банка». Ну, ладно, не буду покупать на «маркетплейсе» в «Розетке» через карту Альфы со щедрым кеш-беком 2%, а транспорт (единственная для меня нужная категория) вряд ли и понадобится ближайшие года два (пока Европа границы не откроет…). Но вот сама политика Банка в плане этой Программы вызывает у меня, мягко говоря, недоумение, и называется крохоборством. Зачем одной рукой "давать", чтобы другой "отнять"? Какой-то мальчик или девочка, работающие в данной «службе» и даже не подписывающие своих сообщений, а просто: «Царь», ну, т.е. «Альфа-банк», возомнили себя "царём" и "богом" местного значения? "Этому - дала, этому - дала, а этому - не дала"? Извините, просто противно. Зачем вы вводите программу, заявляете, что еще и кеш-бек можно заработать по льготным категориям 3 тыс. в месяц, а рубите на значительно меньшей сумме? Если что, вопрос риторический, к оф. представителю отношения совершенно не имеющий, ибо она единственная, кто реально работает ДЛЯ клиента, все остальные – исключительно ПРОТИВ. Ей только спасибо за помощь во всем, а вот Банку - м-да, мерзко, мелко, противно...
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:30
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:48
Как и в случае с другими, "перебрала", по мнению банка, с одной из льготных категорий (хотя и до установленного "лимита" в 3000 мне было еще далеко...). В моем случае транспортом "много пользовалась" накануне новогодних праздников.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:48
Re: Альфа-Банк
другие банки вообще закрывают невыгодным клиентам карты
с точки зрения банки клиент должен благодарить что не заблокировали за чрезмерное свинорыльство
КБ за открытие карты
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:56
Ну, по-моему, это вообще "рубить сук, на котором сидишь".
"Невыгодные" клиенты, как правило, не три копейки в банке держат, пользуются разными операциями, на которых банк зарабатывает, и т.д.
Да и в одних банках - закрыли, в других - открыли, делов-то? Выбор есть.
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