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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9218921992209221>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38

  Vorlon написав:
  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений

Бачили очі, що купували?...


Вы наивно полагаете, что я оформлял Выгоду ради кешбека? ахххах

- Кто возьмет билетов пачку, тот получит...
- Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию, я покупаю билеты не ради выигрыша!
- А ради чего?
- Газеты надо читать!
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01

  Alfa_Bank написав:
  idealstorm написав:Как вам сказать помягче - 1% баллами в эпицентр сложно назвать программой вознаграждений :)

:mrgreen:


а по карте Альфа-коннект там еще круче - там тока на благотворительность баллы можно отдать, - больше не на что. Так что 1% на Эпик - это еще жир.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:44

Re: Альфа-Банк

Подскажите как пополнить чужую карту, что бы провелось по счету сегодня? Есть номер карты, номера счета нет. Банкомат? Сумма 3900, карта кредитная.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:08

  2XL написав:Подскажите как пополнить чужую карту, что бы провелось по счету сегодня? Есть номер карты, номера счета нет. Банкомат? Сумма 3900, карта кредитная.

https://alfabank.ua/pogashenie/atm
Поповнення готівкою кредитної картки без використання картки:
При поповненні в операційний час кошти зараховуються в режимі off-line:
- до 18:45 робочого дня – кошти зараховуватимуться кожні 15 хв., починаючи з 9:00 до 18:45 включно;
- після 18:45 робочого дня та/або в неробочий банківський день – кошти зараховуються на рахунок в перший робочий день.

Кеш-Ин.
Т.е. НЕ вставляя карту в АТМ просто вводите номер карты для погашения и вносите наличку.

ПС. Попробуйте узнать номер картсчета по карте в Чате. И тогда можно через онлайн-СЭП в вэб-МАБе между клиентами Альфы замутить пополняху до 19:00 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:27

Программа кешью

Хочу высказаться по поводу Программы кешью. Вот и мое время «настало» - меня заблокировали. Не я первая, не я последняя, надо полагать, переживу, не ради этого там счет держу. Для «проформы» написала в «наивысшую инстанцию», на «всемогущий адрес» sos@alfabank.kiev.ua, так и то соизволили ответить только после «волшебного пенделя» от оф. представителя. Ответ: Не пущать. Навсегда. Обжалованию не подлежит. Расстрел на месте. Ну, т.е. «Вы можете и дальше активно пользоваться картой и остальными услугами банка». Ну, ладно, не буду покупать на «маркетплейсе» в «Розетке» через карту Альфы со щедрым кеш-беком 2%, а транспорт (единственная для меня нужная категория) вряд ли и понадобится ближайшие года два (пока Европа границы не откроет…). Но вот сама политика Банка в плане этой Программы вызывает у меня, мягко говоря, недоумение, и называется крохоборством. Зачем одной рукой "давать", чтобы другой "отнять"? Какой-то мальчик или девочка, работающие в данной «службе» и даже не подписывающие своих сообщений, а просто: «Царь», ну, т.е. «Альфа-банк», возомнили себя "царём" и "богом" местного значения? "Этому - дала, этому - дала, а этому - не дала"? Извините, просто противно. Зачем вы вводите программу, заявляете, что еще и кеш-бек можно заработать по льготным категориям 3 тыс. в месяц, а рубите на значительно меньшей сумме? Если что, вопрос риторический, к оф. представителю отношения совершенно не имеющий, ибо она единственная, кто реально работает ДЛЯ клиента, все остальные – исключительно ПРОТИВ. Ей только спасибо за помощь во всем, а вот Банку - м-да, мерзко, мелко, противно...
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:30

  Annet_ написав:Хочу высказаться по поводу Программы кешью. Вот и мое время «настало» - меня заблокировали...

Вы себе ответили на вопрос - почему Вас ?
Если уж ходу назад нет - поделитесь с другими, чтобы кто другой не оступился
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:48

  idealstorm написав:
  Annet_ написав:Хочу высказаться по поводу Программы кешью. Вот и мое время «настало» - меня заблокировали...

Вы себе ответили на вопрос - почему Вас ?
Если уж ходу назад нет - поделитесь с другими, чтобы кто другой не оступился

Как и в случае с другими, "перебрала", по мнению банка, с одной из льготных категорий (хотя и до установленного "лимита" в 3000 мне было еще далеко...). В моем случае транспортом "много пользовалась" накануне новогодних праздников.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:48

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:по поводу Программы кешью

другие банки вообще закрывают невыгодным клиентам карты
с точки зрения банки клиент должен благодарить что не заблокировали за чрезмерное свинорыльство
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:56

  wtf написав:
  Annet_ написав:по поводу Программы кешью

другие банки вообще закрывают невыгодным клиентам карты
с точки зрения банки клиент должен благодарить что не заблокировали за чрезмерное свинорыльство

Ну, по-моему, это вообще "рубить сук, на котором сидишь".
"Невыгодные" клиенты, как правило, не три копейки в банке держат, пользуются разными операциями, на которых банк зарабатывает, и т.д.
Да и в одних банках - закрыли, в других - открыли, делов-то? Выбор есть.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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