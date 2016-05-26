ну как сказать так получилось что кредитка альфы у меня токенизирована в браслете от сяоми и часах от гармин для удобства оплаты в продуктовых а в этом месяце по коко кредитке целых 4% кб на продукты но сяоми вообще не поддерживает токенизацию карт форварда , а гармины только ихние карты виза. а кредитка коко у меня мастеркард так что приходится по старинке пользоваться пластиком
КБ за открытие карты
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Annet_ написав: Ну, по-моему, это вообще "рубить сук, на котором сидишь". "Невыгодные" клиенты, как правило, не три копейки в банке держат, пользуются разными операциями, на которых банк зарабатывает, и т.д. Да и в одних банках - закрыли, в других - открыли, делов-то? Выбор есть.
С таким отношением к клиенту, закрыл бы все счета на вашем месте. Имхо
Hella написав:Пользуюсь обычным приложением на телефоне. Можно будет его оставить или...
Сейчас на телефон Вы можете поставить ещё и новое приложение. Если не планируете делать его основным, то не переводите на него PUSH-уведомления. Сможете постепенно его осваивать. Что будет непонятно, то будите делать в старом приложении.
ps Если Алла захотет, то может старому приложению "перекрыть воздух".
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