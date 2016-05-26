RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9218921992209221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:02

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:Выбор есть.

ну как сказать
так получилось что кредитка альфы у меня токенизирована в браслете от сяоми и часах от гармин для удобства оплаты в продуктовых
а в этом месяце по коко кредитке целых 4% кб на продукты
но сяоми вообще не поддерживает токенизацию карт форварда , а гармины только ихние карты виза. а кредитка коко у меня мастеркард
так что приходится по старинке пользоваться пластиком
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 29.11.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:20

  Annet_ написав: Ну, по-моему, это вообще "рубить сук, на котором сидишь". "Невыгодные" клиенты, как правило, не три копейки в банке держат, пользуются разными операциями, на которых банк зарабатывает, и т.д. Да и в одних банках - закрыли, в других - открыли, делов-то? Выбор есть.

С таким отношением к клиенту, закрыл бы все счета на вашем месте. Имхо
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:С таким отношением к клиенту, закрыл бы все счета на вашем месте.
Ну у меня, например, есть тут такие счета, которые так года только через 4,5 можно закрыть. Неразрывные депо называюЦЦа. Так что не всегда все бывает просто сделать из того что даже очень хоЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5492
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:47

Flamingo Это отдельный случай)Вам придется их еще потерпеть, если что :mrgreen:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:34

  lloydbanksua написав:Flamingo Это отдельный случай)Вам придется их еще потерпеть, если что :mrgreen:

У меня ситуация аналогичная :roll:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 410
З нами з: 29.03.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:50

Annet_ так а сколько набили то кешбека по транспорту?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2793
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:11

  omb написав:Annet_ так а сколько набили то кешбека по транспорту?

Я думаю вопрос больше даже не в сумме, а в количестве подходов к снаряду
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 06.03.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:01

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или...
Сейчас на телефон Вы можете поставить ещё и новое приложение. Если не планируете делать его основным, то не переводите на него PUSH-уведомления.
Сможете постепенно его осваивать. Что будет непонятно, то будите делать в старом приложении.

ps Если Алла захотет, то может старому приложению "перекрыть воздух".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 08.03.18
Подякував: 316 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9218921992209221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, ingtrans, ramaz, Valeriy237 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4529, 4530, 4531
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45307 5555940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 00:05
valya
Юнекс Банк 1 ... 260, 261, 262
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2616 101511
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 23:28
ingtrans
КРЕДИТВЕСТ БАНК 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:13
161 39075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 21:09
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.