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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9219922092219222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39

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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:39

  idealstorm написав:Докладываю:
сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD
Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%)
Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного.
Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?


Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации :)
Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)

курс МПС VISA за эти дни :
07/01: 0.3891353413
06/01: 0.3885909691
05/01: 0.3871617174
04/01: 0.384941104
Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)

Alfa_Bank,
можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:53

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?

Добрый день. Пока можете оставить. Но в дальнейшем планируется прекращение обслуживания старого приложения и будет необходимо перейти на новое.


Спасибо!

Aps, спасибо!
MASolomko ps Если Алла захотет, то может старому приложению "перекрыть воздух".

Таки да, планируют.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:24

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации :)
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?

Ми ж вас попереджали, що тут свій курс:) Поки що нікому не вдалося отримати точну відповідь від офпреда. Можливо пощастить цього разу))
stryzhko
 
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