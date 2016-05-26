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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39
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omb
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:39
idealstorm написав:
Докладываю:
сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD
Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%)
Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного.
Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации
Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)
курс МПС VISA за эти дни :
07/01: 0.3891353413
06/01: 0.3885909691
05/01: 0.3871617174
04/01: 0.384941104
Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)Alfa_Bank
,
можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
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idealstorm
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:53
Alfa_Bank написав: Hella написав:
Добрый день, у меня вопрос.
Я обычное физлицо. Пользуюсь обычным приложением на телефоне.
Можно будет его оставить или все обязательно перейдут на новое, которое сейчас рекламируется?
Добрый день. Пока можете оставить. Но в дальнейшем планируется прекращение обслуживания старого приложения и будет необходимо перейти на новое.
Спасибо!Aps
, спасибо!MASolomko
ps Если Алла захотет, то может старому приложению "перекрыть воздух".
Таки да, планируют.
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Hella
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Додано: Чет 07 січ, 2021 12:24
idealstorm написав:
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
Ми ж вас попереджали, що тут свій курс:) Поки що нікому не вдалося отримати точну відповідь від офпреда. Можливо пощастить цього разу))
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stryzhko
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Чет 07 січ, 2021 10:12
cohan
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