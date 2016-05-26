idealstorm написав:Докладываю: сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%) Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного. Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)
курс МПС VISA за эти дни : 07/01: 0.3891353413 06/01: 0.3885909691 05/01: 0.3871617174 04/01: 0.384941104 Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)
Alfa_Bank, можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере? Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
История о том, как не нужно оформлять депозиты или что такое "мобильность" в понимании Альфы. Сегодня у меня закончился предыдущий вклад "Мобильного" депозита. И я оформил новый на 14 дней. Внимательно ознакомился со всеми полями на страницах оформления депозита (в мобильном приложении). По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора. В общем, все оформил, деньги улетели в 8 утра 7 января, а дата начала депозита оказывается - 11 января. Отменить транзакцию уже невозможно. Поддержка, как и следовало ожидать, ссылается на какие-то правила, зарытые где-то в недрах сайта. И на депозитный договор (наверное, тот, который я получаю на почту ПОСЛЕ оформления вклада). И вроде транзакция внутри банка и списать деньги в выходной у банка не возникло проблем. И вроде депозит "мобильный", а не "де***". И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?! На лицо намеренное введение клиента в заблуждение, но в нацбанк же я жаловатсья не буду ради такого. И они это знают. В итоге банк получает от клиента 4 дня бесплатного пользования деньгами как бонус к 14 дневному депозиту.
idealstorm написав:Докладываю: сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%) Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного. Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)
курс МПС VISA за эти дни : 07/01: 0.3891353413 06/01: 0.3885909691 05/01: 0.3871617174 04/01: 0.384941104 Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)
Они не мутят, они реально берут свой 1% за конвертацию по дебетовым картам (см. п. 7. Обмен).
14. Операція, що вказана в п.7 даних Тарифів застосовується у випадках, коли валюта операції і валюта рахунку різні, та виконується по комерційному курсу Банку на день її виконання.
zalman_ua написав:История о том, как не нужно оформлять депозиты или что такое "мобильность" в понимании Альфы. Сегодня у меня закончился предыдущий вклад "Мобильного" депозита. И я оформил новый на 14 дней. Внимательно ознакомился со всеми полями на страницах оформления депозита (в мобильном приложении). По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора. В общем, все оформил, деньги улетели в 8 утра 7 января, а дата начала депозита оказывается - 11 января. Отменить транзакцию уже невозможно. Поддержка, как и следовало ожидать, ссылается на какие-то правила, зарытые где-то в недрах сайта. И на депозитный договор (наверное, тот, который я получаю на почту ПОСЛЕ оформления вклада). И вроде транзакция внутри банка и списать деньги в выходной у банка не возникло проблем. И вроде депозит "мобильный", а не "де***". И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?! На лицо намеренное введение клиента в заблуждение, но в нацбанк же я жаловатсья не буду ради такого. И они это знают. В итоге банк получает от клиента 4 дня бесплатного пользования деньгами как бонус к 14 дневному депозиту.
Уже выходной, все операции во всех банках будут проведены ближайшим рабочим днем - 11 числом. Вообще ничего необычного. Банк тоже особо ничего не получает, ибо это выходные
zalman_ua написав:По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора.
Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала... Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки