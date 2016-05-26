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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9220922192229223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:35

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:Alfa_Bank,
можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?

В свое время в прошлом году в похожей ситуации на мою просьбу помочь разобраться в "разлете курсов" представитель мне ответила буквально следующее:
Alfa_Bank писал(а):
Курс, который Виза показывает на своем ресурсе имеет рекомендательный характер. Реальный курс для покупки устанавливается эквайером. Он близок к курсу МПС, но отличается в большинстве случаев, т.к. в него эквайэр может заложить некую разницу, чтоб покрыть свои расходы.
Письменно по запросу можем подтвердить, что конвертации на стороне банка нет, и к нам пришла сумма уже в долларах.

Думаю вряд ли Вам ответят что-то другое. И хотя у меня есть (вернее в то время были) контр-доводы в цифрах - ИМХО доказать что-либо именно банку в такой ситуации вряд ли удастся. Даже через "лобайчук и Ко". Поэтому пользую карты Аллы для оплаты в экзотических валютах лишь в явно выгодных для меня ситуациях. Когда я понимаю, что даже с "поправкой на ветер" (т.е. странные курсы Альфы) я буду в плюсе с учетом разных факторов.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:07

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

да они до сих пор не могут отправить "акцепт" на эмейл, если депо оформляется через МАБ :|
Но, справедливости ради, когда вы ставите галку про ознакомление со справкой ФГВФЛ и офертой на заключение депо-договора, походив по ссылкам, можно открыть эту самую оферту и там указаны параметры вклада и дата окончания договора. Просто никто эти доки не читает при оформлении онлайн :roll:
Это, примерно как в котобанде было, в ДКБО добавили пункт со ссылкой на их сайт, по которой первый перешедший клиент мог бесплатно оформить платиновую карту, вроде. Так за 9 месяцев по этой ссылке не перешел ни один клиент, никто ДКБО до этого места не дочитал/не открывал в принципе :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:22

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

Вроде все есть, но только в оферте :wink:
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42

Kalgan, полез посмотрел Оферту. Кстати в МАБе то она есть. А вот в апликухе есть? Без грошей мне не дает посмотреть, шо в апликухе отображается при подтверждении депо. Ну а В МАБе сама ссыль на Оферту по калечному сделана, но уже хорошо, шо таки есть :wink:
Но из Оферты до конца непонятно, каким же числом откроется депо вот если я седня размещусь. Указана дата договора -- 11.01.21, витеевато указано, про Строк Вкладу:
Зображення

... я понимаю, шо Вклад согласно ДКБО можно размещать в течение 5 раб. дн., но это для открытия через отд-е. А в МАБе сумма вот седня уже в блоке, вклад типа открыт или как? 8)
Вообщем, полюбэ, щетаю, шо Алке нуна тут щительнее поработать и повысить и углубить тута любов к клиентам, особенно в это непростое время :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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