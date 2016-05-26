Додано: Чет 07 січ, 2021 15:35

idealstorm написав: Alfa_Bank,

можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?

Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов? Alfa_Bank,можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?

Alfa_Bank писал(а):

Курс, который Виза показывает на своем ресурсе имеет рекомендательный характер. Реальный курс для покупки устанавливается эквайером . Он близок к курсу МПС, но отличается в большинстве случаев, т.к. в него эквайэр может заложить некую разницу, чтоб покрыть свои расходы.

Письменно по запросу можем подтвердить, что конвертации на стороне банка нет, и к нам пришла сумма уже в долларах.

В свое время в прошлом году в похожей ситуации на мою просьбу помочь разобраться в "разлете курсов" представитель мне ответила буквально следующее:Думаю вряд ли Вам ответят что-то другое. И хотя у меня есть (вернее в то время были) контр-доводы в цифрах - ИМХО доказать что-либо именно банку в такой ситуации вряд ли удастся. Даже через "лобайчук и Ко". Поэтому пользую карты Аллы для оплаты в экзотических валютах лишь в явно выгодных для меня ситуациях. Когда я понимаю, что даже с "поправкой на ветер" (т.е. странные курсы Альфы) я буду в плюсе с учетом разных факторов.