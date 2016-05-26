idealstorm написав:Alfa_Bank, можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере? Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
В свое время в прошлом году в похожей ситуации на мою просьбу помочь разобраться в "разлете курсов" представитель мне ответила буквально следующее:
Alfa_Bank писал(а): Курс, который Виза показывает на своем ресурсе имеет рекомендательный характер. Реальный курс для покупки устанавливается эквайером. Он близок к курсу МПС, но отличается в большинстве случаев, т.к. в него эквайэр может заложить некую разницу, чтоб покрыть свои расходы. Письменно по запросу можем подтвердить, что конвертации на стороне банка нет, и к нам пришла сумма уже в долларах.
Думаю вряд ли Вам ответят что-то другое. И хотя у меня есть (вернее в то время были) контр-доводы в цифрах - ИМХО доказать что-либо именно банку в такой ситуации вряд ли удастся. Даже через "лобайчук и Ко". Поэтому пользую карты Аллы для оплаты в экзотических валютах лишь в явно выгодных для меня ситуациях. Когда я понимаю, что даже с "поправкой на ветер" (т.е. странные курсы Альфы) я буду в плюсе с учетом разных факторов.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
clientage написав:Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
да они до сих пор не могут отправить "акцепт" на эмейл, если депо оформляется через МАБ Но, справедливости ради, когда вы ставите галку про ознакомление со справкой ФГВФЛ и офертой на заключение депо-договора, походив по ссылкам, можно открыть эту самую оферту и там указаны параметры вклада и дата окончания договора. Просто никто эти доки не читает при оформлении онлайн Это, примерно как в котобанде было, в ДКБО добавили пункт со ссылкой на их сайт, по которой первый перешедший клиент мог бесплатно оформить платиновую карту, вроде. Так за 9 месяцев по этой ссылке не перешел ни один клиент, никто ДКБО до этого места не дочитал/не открывал в принципе
clientage написав:любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
Kalgan, полез посмотрел Оферту. Кстати в МАБе то она есть. А вот в апликухе есть? Без грошей мне не дает посмотреть, шо в апликухе отображается при подтверждении депо. Ну а В МАБе сама ссыль на Оферту по калечному сделана, но уже хорошо, шо таки есть Но из Оферты до конца непонятно, каким же числом откроется депо вот если я седня размещусь. Указана дата договора -- 11.01.21, витеевато указано, про Строк Вкладу:
... я понимаю, шо Вклад согласно ДКБО можно размещать в течение 5 раб. дн., но это для открытия через отд-е. А в МАБе сумма вот седня уже в блоке, вклад типа открыт или как? Вообщем, полюбэ, щетаю, шо Алке нуна тут щительнее поработать и повысить и углубить тута любов к клиентам, особенно в это непростое время