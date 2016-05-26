Додано: Чет 07 січ, 2021 17:49

idealstorm написав: Flamingo, из той воды от Альфы, а кого они называют эквайер?

И почему применяется его курс вместо МПС ? Flamingo, из той воды от Альфы, а кого они называют эквайер?И почему применяется его курс вместо МПС ?

Ну в моем примере получалось что еквайер - владелец банкомата. Он якобы смог как-то так изощрится и заложить в платеж еще что-то такое, что в итоге сам Мпс вдруК списал с корсчета Альфы чуть большую сумму в долларах (у меня тоже был пример с цифрами конкретной операции в MYR и мне ее уважаемая представитель аллы расписала как что происходило с точки зрения Альфа-Банка). А альфа как юы не при чем - сколько с нее списали, столько взяла и с меня. Самое смешное что я в тот же период активно платил в тех же странах платиной Симы в USD и с учетом честной симиной комиссии за конверт в 1%, итоговый карточный курс с Визовским совпадал в те же самые дни, когда хитрый эквайер умудрялся завышать списание с карты Аллы. Тоже визы. Шайтан просто а не эквайер