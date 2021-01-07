из того что хорошо помню - полистайте ветку привата там пенсу закрыли все счета без объяснения причин относительно закрытия счетов невыгодным клиентам - непомню где видел но такое точно было, скорее всего в темах с кешбечными картами можно загуглить
невыгодный клиент site:forum.finance.ua
и досконально изучить кейсы из поиска в любом банке в условиях договора на обслуживание есть пункт позволяющий поступать так без объяснения причин
КБ за открытие карты
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zalman_ua написав:И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?!
никак нет, требовал у поддержки пересчета процентов но закончилось ничем я сделал вывод что лучше держать средства на вкладе сберегательный под 7% и помнить что снятие на выходных/ в праздники поведется первым рабочим днем для случая когда можно держать на депо 1 месяц подходит газмяс с их 10% с некоторыми ньансами ну и коко дебетка с их 15% при условии суммы не более 15к а также всякие экзотические банки
zalman_ua написав:намеренное введение клиента в заблуждение
я с такой-же формулировкой жаловался в поддержку эффекта 0 наглый сотрудник поддержки может вообще задать вопрос вроде - а с чего вы взяли что должно быть иначе
Востаннє редагувалось wtf в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет?
начал набирать в вебморде - пишет будет 11.01. Буду ждать
Вы тоже хотели отправлить сегодня? Наверное не стоит... кстати сыну днём писало в маб ещё в процессе оформления платежа до ввода смс-пароля, что платёж будет выполнен сегодня 07,11... хотя скриншот он не сохранил к сожалению...
Карамболь написав:Мизантрóп а я сыну сказал сэпить... потому как за р2р запросто с дебитки блок ловится у аллы... (
Думаю таки стот СЭПнуть с Алки Алка отправляет и принимает в режиме 23/7 Вот Ломбард наврядли. На Восток, Лушыго, Моню и Валю ходят СЭПы в режиме 23/7 Но, гроши то заходят/выходят текущим днем, а проводки идут след. рабочим днем, т.е. на седня это 11/01/21. А бороться с блоками от СБ Алки нуна только заявой про отмену фрод-контроля
ПС. СЭП 23/7 эт не обязаловка от НБУ, а скорее всего -- аХцЫя, банки присоединяются к ней по желанию. И тут важна как отправка так и приёмка на др. стороне в режиме 23/7. ППС. Вам мож на Моню СЭПнуть, а оттуда на Шапито... Глядишь и обойдете стремное СБ Алки
idealstorm написав:Докладываю: сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%) Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного. Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)
курс МПС VISA за эти дни : 07/01: 0.3891353413 06/01: 0.3885909691 05/01: 0.3871617174 04/01: 0.384941104 Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)
Alfa_Bank, можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере? Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
я выше писал, правда, не так подробно, и даже уважаемый clientage ссылки на регламент конвертации давал
ответ будет такой: сам дурак, а с тебя 7%, если повезет то 4% или меньше
поэтому - если хотите поточнее - юзайте ОТП, или тот же Сбер (хотя за последние года два не скажу за точность), или долларовую карту, в остальном надо понимать что вжарят все банки, но Альфа, увы, жарит беспощадно это не ОТП, не КредиАгриколь (за остальных не скажу , не опыта)