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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9221922292239224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:05

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Кто это например?

из того что хорошо помню - полистайте ветку привата там пенсу закрыли все счета без объяснения причин
относительно закрытия счетов невыгодным клиентам - непомню где видел но такое точно было, скорее всего в темах с кешбечными картами
можно загуглить
невыгодный клиент site:forum.finance.ua

и досконально изучить кейсы из поиска
в любом банке в условиях договора на обслуживание есть пункт позволяющий поступать так без объяснения причин
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:11

Re: Альфа-Банк

  Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет?
начал набирать в вебморде - пишет будет 11.01.
Буду ждать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:17

Re: Альфа-Банк

  zalman_ua написав:И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?!

никак нет, требовал у поддержки пересчета процентов но закончилось ничем
я сделал вывод что лучше держать средства на вкладе сберегательный под 7% и помнить что снятие на выходных/ в праздники поведется первым рабочим днем
для случая когда можно держать на депо 1 месяц подходит газмяс с их 10% с некоторыми ньансами
ну и коко дебетка с их 15% при условии суммы не более 15к
а также всякие экзотические банки
  zalman_ua написав:намеренное введение клиента в заблуждение

я с такой-же формулировкой жаловался в поддержку эффекта 0
наглый сотрудник поддержки может вообще задать вопрос вроде - а с чего вы взяли что должно быть иначе
Востаннє редагувалось wtf в Чет 07 січ, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:35

  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет?
начал набирать в вебморде - пишет будет 11.01.
Буду ждать

Вы тоже хотели отправлить сегодня? Наверное не стоит... кстати сыну днём писало в маб ещё в процессе оформления платежа до ввода смс-пароля, что платёж будет выполнен сегодня 07,11... хотя скриншот он не сохранил к сожалению...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:47

Re: Альфа-Банк

  Карамболь написав:Вы тоже хотели отправлить сегодня?
Хотел,увидел,не стал.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:02

Мизантрóп а я сыну сказал сэпить... потому как за р2р запросто с дебитки блок ловится у аллы... (
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15

  Карамболь написав:Мизантрóп а я сыну сказал сэпить... потому как за р2р запросто с дебитки блок ловится у аллы... (

Думаю таки стот СЭПнуть с Алки
Алка отправляет и принимает в режиме 23/7
Вот Ломбард наврядли.
На Восток, Лушыго, Моню и Валю ходят СЭПы в режиме 23/7
Но, гроши то заходят/выходят текущим днем, а проводки идут след. рабочим днем, т.е. на седня это 11/01/21.
А бороться с блоками от СБ Алки нуна только заявой про отмену фрод-контроля :cry:

ПС. СЭП 23/7 эт не обязаловка от НБУ, а скорее всего -- аХцЫя, банки присоединяются к ней по желанию. И тут важна как отправка так и приёмка на др. стороне в режиме 23/7.
ППС. Вам мож на Моню СЭПнуть, а оттуда на Шапито... Глядишь и обойдете стремное СБ Алки :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:25

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Думаю таки стоит СЭПнуть с Алки
не рискнул,чую сумму тормознут,имеют же право.У кота 4 ночи пролежит под 7%
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Думаю таки стоит СЭПнуть с Алки
не рискнул,чую сумму тормознут,имеют же право.У кота 4 ночи пролежит под 7%

Согласен, шо так надежнее :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29

  idealstorm написав:
  idealstorm написав:Докладываю:
сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD
Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%)
Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного.
Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?


Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации :)
Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)

курс МПС VISA за эти дни :
07/01: 0.3891353413
06/01: 0.3885909691
05/01: 0.3871617174
04/01: 0.384941104
Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)

Alfa_Bank,
можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?


я выше писал, правда, не так подробно, и даже уважаемый clientage ссылки на регламент конвертации давал

ответ будет такой: сам дурак, а с тебя 7%, если повезет то 4% или меньше

поэтому - если хотите поточнее - юзайте ОТП, или тот же Сбер (хотя за последние года два не скажу за точность), или долларовую карту, в остальном надо понимать что вжарят все банки, но Альфа, увы, жарит беспощадно
это не ОТП, не КредиАгриколь (за остальных не скажу , не опыта)
cohan
 
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