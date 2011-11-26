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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31
Карамболь написав:
Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет? НБУ вроде грит, что должен, а на деле этого нету. Сын отправил 10-ку на Зелёную в а-банк ещё в час дня - до сих пор ничего в акценте нету. Алла грит, что деньги из неё ушли... хотя это ничем не подверждается... ну а ашке пофик - та всегда зачисляет всё и без проблем...
похоже, а-банка не принимает 23/7 так же как и не отправляетviewtopic.php?f=85&p=5096344#p5096344
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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