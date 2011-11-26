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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9222922392249225

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31

  Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет? НБУ вроде грит, что должен, а на деле этого нету. Сын отправил 10-ку на Зелёную в а-банк ещё в час дня - до сих пор ничего в акценте нету. Алла грит, что деньги из неё ушли... хотя это ничем не подверждается... ну а ашке пофик - та всегда зачисляет всё и без проблем...

похоже, а-банка не принимает 23/7 так же как и не отправляет
viewtopic.php?f=85&p=5096344#p5096344
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:15

Re: Альфа-Банк

omb написав:2XL по всем вопросам желательно обращаться к офпреду...реально быстро и качественно помогает)
Девушки непостоянны )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 02:58

алла стабильно отправляет СЕПы 22/7... и это гуд.
Редко, но бывает шо отправленое в суб. и вск приходит аж в понедельник... и это плохо.
Поэтому если отправлять в суб. или вск можно слать тестовые 100 грн.
если через полчаса - час денег нет - то пользуемся альтернативными каналами
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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