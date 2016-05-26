Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет? НБУ вроде грит, что должен, а на деле этого нету. Сын отправил 10-ку на Зелёную в а-банк ещё в час дня - до сих пор ничего в акценте нету. Алла грит, что деньги из неё ушли... хотя это ничем не подверждается... ну а ашке пофик - та всегда зачисляет всё и без проблем...
алла стабильно отправляет СЕПы 22/7... и это гуд. Редко, но бывает шо отправленое в суб. и вск приходит аж в понедельник... и это плохо. Поэтому если отправлять в суб. или вск можно слать тестовые 100 грн. если через полчаса - час денег нет - то пользуемся альтернативными каналами
Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?
Mavr написав:Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?
Это требование по оборотам мастеркард/виза, ваша абонплата по карте не имеет значения.
Востаннє редагувалось antey718 в Суб 09 січ, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Mavr написав:Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?
Читайте требования МПС здесь и здесь. В зависимости от МПС и типа карты нужно потратить определенную сумму, чтобы пользоваться плюшками в аэропортах. Правда, есть и исключения.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Карамболь написав:Господа! Подскажите - исходящий сэп алла сегодня отправляет или нет? НБУ вроде грит, что должен, а на деле этого нету. Сын отправил 10-ку на Зелёную в а-банк ещё в час дня - до сих пор ничего в акценте нету. Алла грит, что деньги из неё ушли... хотя это ничем не подверждается... ну а ашке пофик - та всегда зачисляет всё и без проблем...
Ну я не знаю... у меня лично был позитивный опыт отправки из аллы сэпа на зелёную в субботу... правда это было давненько, ещё в конце августа... но всё тогда и ушло от аллы и зашло в акцент без проблем... думаю всё-таки, что сейчас алла придерживает платёжики...
Mavr написав:Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?
при чем тут это .. согласно правил, чтоб воспользоваться этой услугой (фаст лайн) у вас должны быть обороты по карте ... равно как и для посещения лаунжей и упаковкой багажа. Вы думали за 150 грн. вас проводят и накормят и спать уложат и женщину низкой социальной ответсвенности предоставят ? Эти 150 грн. Вы платите совсем не за это ... эта услуга предоставляется МПС, а не Альфа-банком ... 150 грн. вы платите Альфа банку за обслуживание вашего карт-счета.
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Колеги, а який наразі регламент купівлі баксів у Альфі? Може й ліміт якийсь є?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):