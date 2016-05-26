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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9223922492259226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:42

  wtf написав:
  IMPRINTER написав:должны быть обороты по карте в зависисмости от класса карты

у кота вроде абонка все включает , в том числе карты сразу 2х пс


у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47

  wtf написав:
  IMPRINTER написав:должны быть обороты по карте в зависисмости от класса карты

у кота вроде абонка все включает , в том числе карты сразу 2х пс


ви про Iron за 400К депозиту?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:52

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:ви про Iron за 400К депозиту?

там обычная платина
500 выпуск 250 обслуживание/мес
1й физический пластик и опционально 1 физ/ 1 виртуальный для уменьшения стоимости абонки
КБ за открытие карты
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*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:01

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:там обычная платина

Она не совсем обычная платина. Она бьется как World Elite/Infinite и обладает соответствующими привилегиями, типа безлимита на количество использований сервисами в год, в отличие от сильно ограниченной в этом плане платины.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:05

Re: Альфа-Банк

До 22:45 продають долари ще, як і раніше? Бо знайшов аж у 2019 році: viewtopic.php?p=4642469#p4642469
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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