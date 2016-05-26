у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:42
у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:52
Re: Альфа-Банк
там обычная платина
500 выпуск 250 обслуживание/мес
1й физический пластик и опционально 1 физ/ 1 виртуальный для уменьшения стоимости абонки
КБ за открытие карты
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:01
Re: Альфа-Банк
Она не совсем обычная платина. Она бьется как World Elite/Infinite и обладает соответствующими привилегиями, типа безлимита на количество использований сервисами в год, в отличие от сильно ограниченной в этом плане платины.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:05
Re: Альфа-Банк
До 22:45 продають долари ще, як і раніше? Бо знайшов аж у 2019 році: viewtopic.php?p=4642469#p4642469
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