Она не совсем обычная платина. Она бьется как World Elite/Infinite и обладает соответствующими привилегиями, типа безлимита на количество использований сервисами в год, в отличие от сильно ограниченной в этом плане платины.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Mavr написав:Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?
Читайте требования МПС здесь и здесь. В зависимости от МПС и типа карты нужно потратить определенную сумму, чтобы пользоваться плюшками в аэропортах. Правда, есть и исключения.
Сенкью, не знал про это. Просто в условиях Блэка ничего не написано про это, Альфа могла бы и упомянуть что у фастлайна свои требования есть, сделать вытяг условий так сказать. Особо позабавило "не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом", особо хитросделанные читеры не пройдут))