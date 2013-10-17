Додано: Суб 09 січ, 2021 23:02

Mavr



это написано так, чтоб оленям не пояснять, что такое дата операции и дата проводки ... поэтому заложили 5 дней на клиринг ...

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