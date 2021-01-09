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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9224922592269227>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:42

  wtf написав:
  IMPRINTER написав:должны быть обороты по карте в зависисмости от класса карты

у кота вроде абонка все включает , в том числе карты сразу 2х пс


у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47

  wtf написав:
  IMPRINTER написав:должны быть обороты по карте в зависисмости от класса карты

у кота вроде абонка все включает , в том числе карты сразу 2х пс


ви про Iron за 400К депозиту?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:52

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:ви про Iron за 400К депозиту?

там обычная платина
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wtf
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:01

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:там обычная платина

Она не совсем обычная платина. Она бьется как World Elite/Infinite и обладает соответствующими привилегиями, типа безлимита на количество использований сервисами в год, в отличие от сильно ограниченной в этом плане платины.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:05

Re: Альфа-Банк

До 22:45 продають долари ще, як і раніше? Бо знайшов аж у 2019 році: viewtopic.php?p=4642469#p4642469
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
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  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:21

Re: Альфа-Банк

ingtrans написав:
  Mavr написав:Не смог пройти по Alpha Black через Fast Line в Борисполе, написало "недостатньо оборотів". Это шо за дополнительное требование такое? Имеется в виду обязательные обороты для бесплатного обслуживания? А если я 150 грн месячной платы заплатил?

Читайте требования МПС здесь и здесь. В зависимости от МПС и типа карты нужно потратить определенную сумму, чтобы пользоваться плюшками в аэропортах. Правда, есть и исключения.
Сенкью, не знал про это. Просто в условиях Блэка ничего не написано про это, Альфа могла бы и упомянуть что у фастлайна свои требования есть, сделать вытяг условий так сказать.
Особо позабавило "не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом", особо хитросделанные читеры не пройдут))
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:02

Mavr

это написано так, чтоб оленям не пояснять, что такое дата операции и дата проводки ... поэтому заложили 5 дней на клиринг ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:33

Re: Альфа-Банк

  Mavr написав:Просто в условиях Блэка ничего не написано про это, Альфа могла бы и упомянуть что у фастлайна свои требования есть, сделать вытяг условий так сказать.

На сайте у Альфы в описании пакета Black это тоже есть. Щелкаете на интересующую Вас услугу и видите подробное описание, например, для Fast Line:
Щоб скористатися послугами потрібно здійснити транзакції на загальну суму від 10 000 грн в торгових точках або в Інтернет з картки Visa Signature за 30+10 днів до вильоту (день вильоту і 10 днів до нього не враховуються).

и
Щоб скористатися експрес-сервісами в аеропортах від Mastercard, необхідно здійснити транзакції вашою карткою Mastercard Black Edition на загальну суму від 6 000 грн за останні 30 + 5 днів до подорожі (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом). Перевірка не здійснюється протягом 37 днів із дати активації карти.

Кроме того, нужно учитывать, что ускоренная регистрация и сдача багажа в Борисполе доступна только для пассажиров определенных авиакомпаний, у которых есть договоры а аэрохендлингом. То есть эта услуга может быть недоступна, даже если условия МПС выполнены. А то иногда недовольные пассажиры пишут отзывы банкам о том, что услуга по их карте не была предоставлена, хотя эта услуга не зависит не то что от банка, но и даже от МПС.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:30

Re: Альфа-Банк

  ingtrans написав:Кроме того, нужно учитывать, что ускоренная регистрация и сдача багажа в Борисполе доступна только для пассажиров определенных авиакомпаний, у которых есть договоры а аэрохендлингом.

Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line. Естественно на картах должен был накануне быть определенный оборот, который они проверяли на этой стойке с помощью своей "шайтан-машины".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:46

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.

По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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