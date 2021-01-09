у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:42
у аваля тоже - там индивидуальное соглашение ...
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:52
Re: Альфа-Банк
там обычная платина
500 выпуск 250 обслуживание/мес
1й физический пластик и опционально 1 физ/ 1 виртуальный для уменьшения стоимости абонки
КБ за открытие карты
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:01
Re: Альфа-Банк
Она не совсем обычная платина. Она бьется как World Elite/Infinite и обладает соответствующими привилегиями, типа безлимита на количество использований сервисами в год, в отличие от сильно ограниченной в этом плане платины.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:05
Re: Альфа-Банк
До 22:45 продають долари ще, як і раніше? Бо знайшов аж у 2019 році: viewtopic.php?p=4642469#p4642469
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:21
Re: Альфа-Банк
Сенкью, не знал про это. Просто в условиях Блэка ничего не написано про это, Альфа могла бы и упомянуть что у фастлайна свои требования есть, сделать вытяг условий так сказать.
Особо позабавило "не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом", особо хитросделанные читеры не пройдут))
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:02
Mavr
это написано так, чтоб оленям не пояснять, что такое дата операции и дата проводки ... поэтому заложили 5 дней на клиринг ...
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:33
Re: Альфа-Банк
На сайте у Альфы в описании пакета Black это тоже есть. Щелкаете на интересующую Вас услугу и видите подробное описание, например, для Fast Line:
и
Кроме того, нужно учитывать, что ускоренная регистрация и сдача багажа в Борисполе доступна только для пассажиров определенных авиакомпаний, у которых есть договоры а аэрохендлингом. То есть эта услуга может быть недоступна, даже если условия МПС выполнены. А то иногда недовольные пассажиры пишут отзывы банкам о том, что услуга по их карте не была предоставлена, хотя эта услуга не зависит не то что от банка, но и даже от МПС.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:30
Re: Альфа-Банк
Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line. Естественно на картах должен был накануне быть определенный оборот, который они проверяли на этой стойке с помощью своей "шайтан-машины".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:46
Re: Альфа-Банк
По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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