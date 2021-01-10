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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9224922592269227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:57

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.

По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.

Да - вы правы - у меня была виза инфиня
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:55

Re: Альфа-Банк

Вопрос к пользователям:
GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:02

  Kevin написав:Вопрос к пользователям:
GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?

Может. Даже с закрытой карты может. Вы когда подписку оформляли по сути сняли все эти запреты на будущее. Так что без отмены подписки отпетлять будет не просто
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:05

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Может. Даже с закрытой карты может.

мотто сра**ий платіж? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:13

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Может. Даже с закрытой карты может.

мотто сра**ий платіж? :)


С кредитной карты с исчерпанным кредитным лимитом сервис списать не смог.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:35

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.

По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.


это в Д стойка № 48.
если терминал F, - то стойка № 11
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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