Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.
По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия. Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
Да - вы правы - у меня была виза инфиня
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Вопрос к пользователям: GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Kevin написав:Вопрос к пользователям: GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Может. Даже с закрытой карты может. Вы когда подписку оформляли по сути сняли все эти запреты на будущее. Так что без отмены подписки отпетлять будет не просто
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.
По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия. Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
это в Д стойка № 48. если терминал F, - то стойка № 11
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