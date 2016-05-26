История о том, как не нужно оформлять депозиты или что такое "мобильность" в понимании Альфы.Сегодня у меня закончился предыдущий вклад "Мобильного" депозита. И я оформил новый на 14 дней. Внимательно ознакомился со всеми полями на страницах оформления депозита (в мобильном приложении). По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора. В общем, все оформил, деньги улетели в 8 утра 7 января, а дата начала депозита оказывается - 11 января. Отменить транзакцию уже невозможно. Поддержка, как и следовало ожидать, ссылается на какие-то правила, зарытые где-то в недрах сайта. И на депозитный договор (наверное, тот, который я получаю на почту ПОСЛЕ оформления вклада). И вроде транзакция внутри банка и списать деньги в выходной у банка не возникло проблем. И вроде депозит "мобильный", а не "де***". И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?! На лицо намеренное введение клиента в заблуждение, но в нацбанк же я жаловатсья не буду ради такого. И они это знают. В итоге банк получает от клиента 4 дня бесплатного пользования деньгами как бонус к 14 дневному депозиту.