Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.
По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия. Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
Да - вы правы - у меня была виза инфиня
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Вопрос к пользователям: GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Kevin написав:Вопрос к пользователям: GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Может. Даже с закрытой карты может. Вы когда подписку оформляли по сути сняли все эти запреты на будущее. Так что без отмены подписки отпетлять будет не просто
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.
По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия. Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.
это в Д стойка № 48. если терминал F, - то стойка № 11
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idealstorm написав:Докладываю: сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%) Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного. Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?
Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)
курс МПС VISA за эти дни : 07/01: 0.3891353413 06/01: 0.3885909691 05/01: 0.3871617174 04/01: 0.384941104 Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)
Alfa_Bank, можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере? Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?
Kevin написав:Вопрос к пользователям: GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
мочь то он может, но с Альфы, скорее всего, не спишет, с Моно какого-нибудь разве что
лучший способ не списать - insufficient funds, уберите деньги с карты
kreuz написав:Колеги, а який наразі регламент купівлі баксів у Альфі? Може й ліміт якийсь є?
Доброго дня. У проміжок з 22:45 до 01:00 сервіс недоступний. Мінімальна сума для обміну: - ви купуєте євро/долар за гривню — 10 євро/доларів; - ви продаєте євро/долар за гривню або обмінюєте долар на євро або євро на долар — один євро/долар. Максимальна сума для обміну: - ви купуєте євро/долар за гривню — до 999 999 євро/доларів за одну операцію (кількість операцій в день — необмежена); - ви продаєте євро/долар за гривню або обмінюєте долар на євро або євро на долар — в межах залишку за рахунком/карткою.
zalman_ua написав:История о том, как не нужно оформлять депозиты или что такое "мобильность" в понимании Альфы. Сегодня у меня закончился предыдущий вклад "Мобильного" депозита. И я оформил новый на 14 дней. Внимательно ознакомился со всеми полями на страницах оформления депозита (в мобильном приложении). По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора. В общем, все оформил, деньги улетели в 8 утра 7 января, а дата начала депозита оказывается - 11 января. Отменить транзакцию уже невозможно. Поддержка, как и следовало ожидать, ссылается на какие-то правила, зарытые где-то в недрах сайта. И на депозитный договор (наверное, тот, который я получаю на почту ПОСЛЕ оформления вклада). И вроде транзакция внутри банка и списать деньги в выходной у банка не возникло проблем. И вроде депозит "мобильный", а не "де***". И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?! На лицо намеренное введение клиента в заблуждение, но в нацбанк же я жаловатсья не буду ради такого. И они это знают. В итоге банк получает от клиента 4 дня бесплатного пользования деньгами как бонус к 14 дневному депозиту.
Добрый день. 7-10.01.21 – не рабочие банковские дни, поэтому у депозитов, созданных с 23:45 06.01.2021 по 10.01.2021 — дата оформления 11.01.2021 (первый рабочий день). Информация о сроках оформления депозитов указана в ДБО: 1.15. Операційний день Банку для здійснення операцій укладення Угод на розміщення вкладів із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» та для ініціювання договірного списання згідно п.1.14.4 цього Додатку №8: (1) Для фізичних осіб: Понеділок –П`ятниця до 23:50. Операції укладення Угод на розміщення вкладів, які фіналізуються після 23:50, будуть розміщені не пізніше наступного операційного дня Банку; (2) Для фізичних осіб підприємців (самозайняті особи). Понеділок – П`ятниця/Передсвяткові банківські дні до 17- 45. 1.15.1. У випадку ініціювання Клієнтом укладення Угод про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» в не операційний час або день Банку, така Угода про використання продуктів Банку вважається укладеною у найближчий робочий день Банку, що слідує за датою ініціювання Клієнтом укладання Угоди про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» за умови отримання Клієнтом акцепту Банку на укладення відповідної Угоди про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank». 1.15.2. У випадку ініціювання Клієнтом операцій в не операційний час або день Банку, операція здійснюється у найближчий банківський день, який слідує за датою ініціювання Клієнтом проведення операції із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».