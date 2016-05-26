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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9225922692279228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:57

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.

По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.

Да - вы правы - у меня была виза инфиня
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:55

Re: Альфа-Банк

Вопрос к пользователям:
GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:02

  Kevin написав:Вопрос к пользователям:
GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?

Может. Даже с закрытой карты может. Вы когда подписку оформляли по сути сняли все эти запреты на будущее. Так что без отмены подписки отпетлять будет не просто
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:05

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Может. Даже с закрытой карты может.

мотто сра**ий платіж? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:13

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Может. Даже с закрытой карты может.

мотто сра**ий платіж? :)


С кредитной карты с исчерпанным кредитным лимитом сервис списать не смог.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:35

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Там немного не так. Я летел компанией у которой не было договора - поэтому специально уточнял в службе поддержки премиалок - виза. Они дали такой алгоритм: надо было подойти к определенной стойке (номер сейчас уже не помню) - предъявить билеты и карты каждого из пассажиров и они все организовывали, включая Fast line.

По идее, стойка №48, но, ИМХО, это сработает только для Visa, причем соответственно только Signature (Black от Альфы) или Infinite. По Mastercard на сайте самого аэрохендлинга описаны более ограниченные условия.
Но в целом да, получается как бы этой тоже от МПС зависит.


это в Д стойка № 48.
если терминал F, - то стойка № 11
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:15

  idealstorm написав:
  idealstorm написав:Докладываю:
сделал оплату через VISA дебетовая в USD на 41.70BYN, на что Альфа посчитала как 16.24USD
Вышло, что 0,3894 - в тоже время курс МПС Виза 0.384941104 (+1.1%)
Пока что держу в голове (до оприходования), что Альфа страхуется и холдит больше положеного.
Комис за конверт должен сразу быть в выписке или будет только при факт списании?


Плохие новости от Альфы: они реально мутят на конвертации :)
Платёж на 41,70BYN уже списали за 16.33USD (получилось курс 0.3916)

курс МПС VISA за эти дни :
07/01: 0.3891353413
06/01: 0.3885909691
05/01: 0.3871617174
04/01: 0.384941104
Отдельной строки за конвертацию нет - собственно, как и ожидалось (тут плюсик)

Alfa_Bank,
можете пояснить математику данной операции на данном конкретном примере?
Где вы берёте курсы МПС для ваших расчётов?

Добрый день. Напишите номер счета, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:40

  Kevin написав:Вопрос к пользователям:
GOOGLE за подписку сможет списать деньги с заблокированной карты Альфа Банка и с карты данного банка с ограничением лимита на покупки 1 грн (списываемая сумма - 99 грн за Премиум Youtube)?


мочь то он может, но с Альфы, скорее всего, не спишет, с Моно какого-нибудь разве что

лучший способ не списать - insufficient funds, уберите деньги с карты
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53

  kreuz написав:Колеги, а який наразі регламент купівлі баксів у Альфі? Може й ліміт якийсь є?

Доброго дня. У проміжок з 22:45 до 01:00 сервіс недоступний.
Мінімальна сума для обміну:
- ви купуєте євро/долар за гривню — 10 євро/доларів;
- ви продаєте євро/долар за гривню або обмінюєте долар на євро або євро на долар — один євро/долар.
Максимальна сума для обміну:
- ви купуєте євро/долар за гривню — до 999 999 євро/доларів за одну операцію (кількість операцій в день — необмежена);
- ви продаєте євро/долар за гривню або обмінюєте долар на євро або євро на долар — в межах залишку за рахунком/карткою.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:21

  zalman_ua написав:История о том, как не нужно оформлять депозиты или что такое "мобильность" в понимании Альфы.
Сегодня у меня закончился предыдущий вклад "Мобильного" депозита. И я оформил новый на 14 дней. Внимательно ознакомился со всеми полями на страницах оформления депозита (в мобильном приложении). По какой-то причине Альфа считает, что до момента фактического оформления депозита нет необходимости говорить клиенту, на какое число припадает срок начала и, что важно, окончания действия договора. В общем, все оформил, деньги улетели в 8 утра 7 января, а дата начала депозита оказывается - 11 января. Отменить транзакцию уже невозможно. Поддержка, как и следовало ожидать, ссылается на какие-то правила, зарытые где-то в недрах сайта. И на депозитный договор (наверное, тот, который я получаю на почту ПОСЛЕ оформления вклада). И вроде транзакция внутри банка и списать деньги в выходной у банка не возникло проблем. И вроде депозит "мобильный", а не "де***". И ведь врядли я первый жалуюсь на подобный косяк в инфорировании?! На лицо намеренное введение клиента в заблуждение, но в нацбанк же я жаловатсья не буду ради такого. И они это знают. В итоге банк получает от клиента 4 дня бесплатного пользования деньгами как бонус к 14 дневному депозиту.

Добрый день. 7-10.01.21 – не рабочие банковские дни, поэтому у депозитов, созданных с 23:45 06.01.2021 по 10.01.2021 — дата оформления 11.01.2021 (первый рабочий день). Информация о сроках оформления депозитов указана в ДБО:
1.15. Операційний день Банку для здійснення операцій укладення Угод на розміщення вкладів із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» та для ініціювання договірного списання згідно п.1.14.4 цього Додатку №8: (1) Для фізичних осіб: Понеділок –П`ятниця до 23:50. Операції укладення Угод на розміщення вкладів, які фіналізуються після 23:50, будуть розміщені не пізніше наступного операційного дня Банку; (2) Для фізичних осіб підприємців (самозайняті особи). Понеділок – П`ятниця/Передсвяткові банківські дні до 17- 45.
1.15.1. У випадку ініціювання Клієнтом укладення Угод про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» в не операційний час або день Банку, така Угода про використання продуктів Банку вважається укладеною у найближчий робочий день Банку, що слідує за датою ініціювання Клієнтом укладання Угоди про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» за умови отримання Клієнтом акцепту Банку на укладення відповідної Угоди про використання продуктів Банку із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
1.15.2. У випадку ініціювання Клієнтом операцій в не операційний час або день Банку, операція здійснюється у найближчий банківський день, який слідує за датою ініціювання Клієнтом проведення операції із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
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