clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы!
Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении
Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала...
Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки
Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.