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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9225922692279228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:24

  clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! :evil:
Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении :mrgreen:
Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала...
Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки :mrgreen:

Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 899 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:38

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! :evil:
Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении :mrgreen:
Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала...
Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки :mrgreen:

Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.

Я дальше коммент и по Оферте написал :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33415
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2642 раз.
Подякували: 3948 раз.
 
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  #<1 ... 9225922692279228
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