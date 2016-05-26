clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала... Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки
Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.
clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!
Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала... Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки
Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.
Волоdимир написав:Шо за хня з дохсейфом, знімаю з сейфа гривню і переводжу на картку. Приходить повідомлення про успішну операцію,а сума шо на картці шо на сейфі не змінюється. І через смартфон і через комп одна хня.
Доброго дня. Спостерігається некоректне відображення залишків у MyAlfaBank, AlfaMobile и Sense SuperApp. Скоро все відкоригуємо. Перепрошуємо за незручності.
Alfa_Bank Добрый день. Вопрос снова по выписке по кредитке. Она же вроде формируется автоматически (та, что каждый месяц на почту приходит). Если РД выпадает на затяжные выходные, вы ее что, не отправляете на почту ?
Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. Вопрос снова по выписке по кредитке. Она же вроде формируется автоматически (та, что каждый месяц на почту приходит). Если РД выпадает на затяжные выходные, вы ее что, не отправляете на почту ?
Добрый день. Выписка отправляется на следующий рабочий день после РД. Сегодня должна придти.