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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9225922692279228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:24

  clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! :evil:
Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении :mrgreen:
Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала...
Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки :mrgreen:

Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:38

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, и это страшный позор для клиентоориентированности Альфы! :evil:
Действительно, неужели трудно, имея супер-пупер современное жижитал-подразделение проинформировать в ИБ/апликухе любимого клента ЗАРАНЕЕ о сроках начала и окончания депозита, регламенте зачисления/возврата средств по вкладу. Да просто разместить проект договора перед кнопой подтверждения онлайн-депо или таки отобразить основные параметры депо :idea: Об этом говорено-переговорено уже лет 10!!

Даж у ощАда отображаются параметры депозита на предпоследнем шаге при его размещении :mrgreen:
Харе спартанцам клепать гламурный интерфейс, пора заняться сутью функционала...
Хотя... мож лучше и не трогать ничо, хай пока работает как работало, согласно армейской приказки :mrgreen:

Добрый день. Перед размещением вклада клиент имеет возможность ознакомиться с офертой.

Я дальше коммент и по Оферте написал :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:22

Re: Альфа-Банк

Шо за хня з дохсейфом, знімаю з сейфа гривню і переводжу на картку. Приходить повідомлення про успішну операцію,а сума шо на картці шо на сейфі не змінюється. І через смартфон і через комп одна хня.
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:26

  Волоdимир написав:Шо за хня з дохсейфом, знімаю з сейфа гривню і переводжу на картку. Приходить повідомлення про успішну операцію,а сума шо на картці шо на сейфі не змінюється. І через смартфон і через комп одна хня.

Доброго дня. Спостерігається некоректне відображення залишків у MyAlfaBank, AlfaMobile и Sense SuperApp. Скоро все відкоригуємо. Перепрошуємо за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:28

Alfa_Bank
Добрый день. Вопрос снова по выписке по кредитке.
Она же вроде формируется автоматически (та, что каждый месяц на почту приходит). Если РД выпадает на затяжные выходные, вы ее что, не отправляете на почту ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. Вопрос снова по выписке по кредитке.
Она же вроде формируется автоматически (та, что каждый месяц на почту приходит). Если РД выпадает на затяжные выходные, вы ее что, не отправляете на почту ?

Добрый день. Выписка отправляется на следующий рабочий день после РД. Сегодня должна придти.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а как эту услугу можно подключить? Какова цена услуги?

Впервые слышу про возможность получать такую выписку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:04

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а как эту услугу можно подключить? Какова цена услуги?

Впервые слышу про возможность получать такую выписку.

Добрый день. Это ежемесячная выписка по карте. Она для всех бесплатна. Ее можно получать в банке или на эл.адерс. Для подключения на эл.адрес обратитесь на горячую линию или в чат.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:18

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Спостерігається некоректне відображення залишків у MyAlfaBank
да,заметно :mrgreen:
Сибас и тот шустрее сегодня и ыбан с пробелами понимает :wink: .Тьфу-тьфу :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:45

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Для подключения на эл.адрес обратитесь ...в чат.
Обратился.

У вас прикольный бот — общается сам с собой :D Спарта рулит, развивает искусственный интеллект. )

Предлагаю Вам почитать чат, при необходимости могу и скрины выслать.

ps Моё мнение касательно чата осталось без изменений — выпилить это подобие чата и использовать нормальные мессенджеры. IMHO.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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