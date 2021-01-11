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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9227922892299230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:04

  wig написав:
  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:значит свободных денег на текущих счетах должно быть ровно 0.
сдохсейф же задуман для этого

Так не поможет, если ломанут телефон.

Кстати, кто уже ставил сенс, старый пароль от МАБа нужен? Или, кто угодно может под видом меня поставить?

Добрый день. Первый вход (регистрация) в цифровой банк Sense SuperApp
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:14

Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:19

  wig написав:
  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:значит свободных денег на текущих счетах должно быть ровно 0.
сдохсейф же задуман для этого

Так не поможет, если ломанут телефон.

Кстати, кто уже ставил сенс, старый пароль от МАБа нужен? Или, кто угодно может под видом меня поставить?

согласен,от брата нема запора :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:21

  balbesik написав:Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?

Добрый день. Да, второе нажатие на кнопку "выход" так срабатывает.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9870
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:30

  Мизантрóп написав:согласен,от брата нема запора :D

Однофакторная аутентификация по сим-карте.
wig
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