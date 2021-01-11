Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?
balbesik написав:Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?
Добрый день. Да, второе нажатие на кнопку "выход" так срабатывает.