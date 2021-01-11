Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:04
wig написав: Мизантрóп написав: Flamingo написав:
значит свободных денег на текущих счетах должно быть ровно 0.
сдохсейф же задуман для этого
Так не поможет, если ломанут телефон.
Кстати, кто уже ставил сенс, старый пароль от МАБа нужен? Или, кто угодно может под видом меня поставить?
Добрый день.
Первый вход (регистрация) в цифровой банк Sense SuperApp
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9871
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:14
Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?
balbesik
Повідомлень: 253
З нами з: 11.04.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:19
wig написав: Мизантрóп написав: Flamingo написав:
значит свободных денег на текущих счетах должно быть ровно 0.
сдохсейф же задуман для этого
Так не поможет, если ломанут телефон.
Кстати, кто уже ставил сенс, старый пароль от МАБа нужен? Или, кто угодно может под видом меня поставить?
согласен,от брата нема запора
Мизантрóп
Повідомлень: 5145
З нами з: 03.12.14
Подякував: 807 раз.
Подякували: 927 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:21
balbesik написав:
Когда я выхожу из сенса, появляется экран с моим именем и предложением ввести пин или выйти. Жму выйти и потом при входе процедуру регистрации надо проходить заново, а если просто выходить стрелкой "назад", то при новом входе появляется окно для ввода пина. Так и надо? Т.е. выйти в первом случае означает удалить аккаунт?
Добрый день. Да, второе нажатие на кнопку "выход" так срабатывает.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9871
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:42
Мизантрóп написав: Flamingo написав:
значит свободных денег на текущих счетах должно быть ровно 0.
сдохсейф же задуман для этого
Учитывая насколько специфично он тут организован - спасибо не надо
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 5539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1318 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:57
Подскажите, официальный представитель! Онлайн платеж по IBAN другого банка из Альфы имеет какие то месячные лимиты?
joik
Повідомлень: 343
З нами з: 24.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:03
joik написав:
Подскажите, официальный представитель! Онлайн платеж по IBAN другого банка из Альфы имеет какие то месячные лимиты?
Добрый день.
Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины: 149 999 грн. 1 операция, 249 999 грн. в день, 499 999 грн. в месяц.
Какие лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9871
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
45392
5574106
2275
724871
268
83818
Вів 12 січ, 2021 13:26 Sanio