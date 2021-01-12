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Альфа-Банк
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:26
Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?
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Вебманивец
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:03
Вебманивец написав:
Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?
Ну вот низзя и всьооо
Можно после прихода СМС-ки на потверждения платежа откатиться на шаг назад и там уже отредактировать и сохранить как НОВЫЙ шаблон
А в супер-пупер Сенсе ещьооо хуже. Там вааще сохранить шаблон мона ток после оплаты. Т.е. вот сделал ошибку в шаблоне, гроши вернулись. Так вот шобы исправить шаблон, нуна запустить старый, исправить в нем ошибку, оплатить и потом уже сохранить новую оплату как как новый шаблон
Т.е. если у тебя есть лишних полчаса и ты думал потратить это время на подготовку шаблонов заранее, то ничо не выйдет. Нуна сначала выписать изменения в шаблоне себе на ладошку, а потом впопыхах клепать платеж в маршрутке, по дороге на работу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:48
Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?
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DONALD
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:02
DONALD написав:
Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?
У меня он даже закрытие старой и, спустя несколько месяцев, открытие новой карты пережил
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:11
DONALD написав:
статус в программе Кешью будет сохранён?
поскольку происходит начисление виртуальных фантиков смена карты не влияет
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Вів 12 січ, 2021 21:21
klug
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