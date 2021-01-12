Вебманивец написав:Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?
Ну вот низзя и всьооо Можно после прихода СМС-ки на потверждения платежа откатиться на шаг назад и там уже отредактировать и сохранить как НОВЫЙ шаблон
А в супер-пупер Сенсе ещьооо хуже. Там вааще сохранить шаблон мона ток после оплаты. Т.е. вот сделал ошибку в шаблоне, гроши вернулись. Так вот шобы исправить шаблон, нуна запустить старый, исправить в нем ошибку, оплатить и потом уже сохранить новую оплату как как новый шаблон Т.е. если у тебя есть лишних полчаса и ты думал потратить это время на подготовку шаблонов заранее, то ничо не выйдет. Нуна сначала выписать изменения в шаблоне себе на ладошку, а потом впопыхах клепать платеж в маршрутке, по дороге на работу
Flamingo написав:Уважаемый представитель а подскажите пожалуйста - я понимаю переброска между своими счетами в МАБе и мобайле/сенсе идет без подтверждения ОТР паролем - это в принципе логично. Но что и на внешние платежи пошла такая же политика? Сегодня супруга сэнсом СЭПила в другой банк. Да на свой счет - и получателем была она и РНОКПП был ее. И сэнс ОТР не спросил. Это теперь норм? Только на свои счета в других банках или еще куда? Просто чтобы понимать.
А почему нельзя дать возможность ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ определять уровень безопасности? сделав три уровня: 1. смс с кодом на все перемещения средств. 2. смс с кодом при перемещении средств за пределы аккаунта. 3. смс с кодом при перемещении денег на реквизиты ранее не подтвержденные.