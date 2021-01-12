Додано: Вів 12 січ, 2021 19:03

Вебманивец написав: Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать? Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?

Ну вот низзя и всьоооМожно после прихода СМС-ки на потверждения платежа откатиться на шаг назад и там уже отредактировать и сохранить как НОВЫЙ шаблонА в супер-пупер Сенсе ещьооо хуже. Там вааще сохранить шаблон мона ток после оплаты. Т.е. вот сделал ошибку в шаблоне, гроши вернулись. Так вот шобы исправить шаблон, нуна запустить старый, исправить в нем ошибку, оплатить и потом уже сохранить новую оплату как как новый шаблонТ.е. если у тебя есть лишних полчаса и ты думал потратить это время на подготовку шаблонов заранее, то ничо не выйдет. Нуна сначала выписать изменения в шаблоне себе на ладошку, а потом впопыхах клепать платеж в маршрутке, по дороге на работу