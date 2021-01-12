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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9228922992309231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:26

Re: Альфа-Банк

Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:03

  Вебманивец написав:Ув, Alfa_Bank, что происходит с шаблонами платежей в Веб-версии ИБ? Почему их невозможно редактировать?

Ну вот низзя и всьооо :)
Можно после прихода СМС-ки на потверждения платежа откатиться на шаг назад и там уже отредактировать и сохранить как НОВЫЙ шаблон :idea:

А в супер-пупер Сенсе ещьооо хуже. Там вааще сохранить шаблон мона ток после оплаты. Т.е. вот сделал ошибку в шаблоне, гроши вернулись. Так вот шобы исправить шаблон, нуна запустить старый, исправить в нем ошибку, оплатить и потом уже сохранить новую оплату как как новый шаблон :mrgreen:
Т.е. если у тебя есть лишних полчаса и ты думал потратить это время на подготовку шаблонов заранее, то ничо не выйдет. Нуна сначала выписать изменения в шаблоне себе на ладошку, а потом впопыхах клепать платеж в маршрутке, по дороге на работу :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:48

Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:02

  DONALD написав:Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?

У меня он даже закрытие старой и, спустя несколько месяцев, открытие новой карты пережил :D
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:11

Re: Альфа-Банк

  DONALD написав:статус в программе Кешью будет сохранён?

поскольку происходит начисление виртуальных фантиков смена карты не влияет
КБ за открытие карты
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  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:47

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель а подскажите пожалуйста - я понимаю переброска между своими счетами в МАБе и мобайле/сенсе идет без подтверждения ОТР паролем - это в принципе логично. Но что и на внешние платежи пошла такая же политика? Сегодня супруга сэнсом СЭПила в другой банк. Да на свой счет - и получателем была она и РНОКПП был ее. И сэнс ОТР не спросил. Это теперь норм? Только на свои счета в других банках или еще куда? Просто чтобы понимать.


Добрый день. Почему не пришел код подтверждения для операции в Sense SuperApp?


А почему нельзя дать возможность ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ определять уровень безопасности?
сделав три уровня:
1. смс с кодом на все перемещения средств.
2. смс с кодом при перемещении средств за пределы аккаунта.
3. смс с кодом при перемещении денег на реквизиты ранее не подтвержденные.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:14

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:Так не поможет, если ломанут телефон.

Кстати, кто уже ставил сенс, старый пароль от МАБа нужен? Или, кто угодно может под видом меня поставить?

Добрый день. Первый вход (регистрация) в цифровой банк Sense SuperApp


а почему при первом входе используется "номер карты"+"CVV" ?
почему не "номер карты"+"PIN"?
при краже телефона+карты и если есть возможность узнать дату рождения (соц сети например) то установить приложение не должно составить труда.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:39

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а почему при первом входе используется "номер карты"+"CVV" ?
почему не "номер карты"+"PIN"?

Видимо для новых клиентов, у которых на карте пин не установлен и они будут активировать карту через приложение. Другого логического объяснения я не придумал.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 01:05

  Kalgan написав:
  mephala написав:а почему при первом входе используется "номер карты"+"CVV" ?
почему не "номер карты"+"PIN"?

Видимо для новых клиентов, у которых на карте пин не установлен и они будут активировать карту через приложение. Другого логического объяснения я не придумал.


если карта без CVV на обратной стороне то клиент все равно будет вынужден предварительно установить старый мобайл что бы посмотреть его. там же и активировать можно при желании карту получив пин. так что это не аргумент.

ЗЫ
а вообще забавный костыль они зашили в сенс - а где CVV будет брать клиент когда мобайл отключат и будет только сенс? :roll:
mephala
 
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