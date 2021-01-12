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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9229923092319232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:42

  DONALD написав:Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9875
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 901 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:22

Re: Альфа-Банк

Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.
vano80
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:29

  vano80 написав:Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.

возможно,у них бывают обзвоны даже со своих мобильных.Главное лишнего не говорить,а для проверки звонящего рекомендуется у них уточнить сколько членов правления в их банке или размер уставного фонда например :lol:
Мизантрóп
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Подякували: 929 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:43

  vano80 написав:Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.

Добрый день. Да, это наш номер.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9875
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
 
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